Grégory Monod reconduit à la présidence du Pôle Habitat FFB

Le 20 janvier dernier, Grégory Monod a été réélu à la présidence du Pôle Habitat FFB, première organisation représentative de la construction immobilière privée. Pour son second mandat, il souhaite entre autres « amplifier la féminisation des instances et renforcer la qualité des services apportés ».

Fin janvier 2019, Patrick Vandromme avait annoncé laisser sa place à Grégory Monod à la tête du Pôle Habitat FFB. Il y a trois ans, le président nouvellement élu s’était fixé comme objectif la poursuite de l'édification des trois piliers du pôle, à savoir : des services efficaces, un maillage territorial adapté, et un rayonnement politique et institutionnel.

Pour son second mandat, le chef d'entreprise de 45 ans souhaite maintenir la cadence. En effet, Grégory Monod compte accroître « encore davantage »la représentativité du Pôle Habitat FFB, mais également « amplifier la féminisation des instances », « élargir le périmètre des partenariats dans l’acte de construire et de rénover », ou encore « renforcer la qualité des services apportés ». Par ailleurs, il espère poursuivre « sans relâche » les actions établies en faveur de la transition environnementale et d’une politique du logement ambitieuse, sur tous les territoires.

Grégory Monod a commencé sa carrière au sein de SOGIMM, entreprise familiale spécialisée dans la promotion immobilière et l’aménagement dans laquelle il est nommé directeur général en 2005, puis président trois ans plus tard. En 2002, il fonde la société de gestion GM Immobilier, dont il est toujours le gérant.

Marie Gérald

Photo de Une : ©FFB