Koné, fabricant mondial d'ascenseurs, d'élévateurs et de portes automatiques, annonce la nomination de Jérôme Audais au poste de Directeur général de la zone France-Belgique-Luxembourg. Fort d'une expérience internationale de huit ans au sein du groupe, cette nomination marque un tournant significatif pour le marché européen de l'entreprise.

Diplômé d'un Bachelor en ingénierie de la Kingston University de Londres, ainsi que d'un Master en management de l'Université Paris-Sud, Jérôme Audais a rejoint Koné en 1995 en tant que Directeur installation des nouveaux équipements.

Son parcours au sein de l'entreprise l'a conduit à occuper divers postes en France, avant de rejoindre les équipes de Koné à Singapour en 2015 en tant que Directeur service pour la zone Asie Pacifique et Moyen-Orient. Une carrière qui l'a propulsé successivement au poste de Directeur général de Singapour, puis de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande de 2017 à 2023.

En juillet 2023, à l'âge de 53 ans, Jérôme Audais prend les rênes de la direction générale des marchés France, Belgique et Luxembourg. Sa mission : incarner la nouvelle vision du groupe et dynamiser son activité dans la zone européenne, qui compte au total 3 800 collaborateurs.

Innovation et durabilité au cœur de la stratégie

Jérôme Audais arrive à ce poste avec une vision ambitieuse axée sur l'innovation et la durabilité. Il entend maintenir Koné en tirant parti de l'innovation, en renforçant les offres et les partenariats, et en mettant l'accent sur le développement des équipes.

« Piloter la nouvelle ligne de front France-Belgique-Luxembourg représente un défi passionnant, dans un contexte de forte mutation du marché de l'immobilier », déclare-t-il.

Il prévoit notamment de continuer à développer l'activité de Koné sur les différentes verticales du marché, notamment le résidentiel, le retail, les bureaux, les grands équipements et l'hôtellerie.

Une autre priorité de son mandat sera de maîtriser l'impact environnemental des bâtiments, en mettant l'accent sur l'évolutivité des équipements, la transformation de l'existant, ainsi que sur la réduction des déchets et le réemploi des composants.

« Nous avons imposé dès le tournant de la décennie l'ascenseur connecté comme nouveau standard du marché », explique Jérôme Audais. « Ceux-ci sont devenus les colonnes vertébrales des immeubles, le centre du système nerveux du bâtiment intelligent. Cette place très spéciale nous confère un rôle important. Fidèle à l'esprit pionnier de Koné France-Belgique-Luxembourg, je veux faire de notre frontline une locomotive pour le marché sur la réduction de l'impact environnemental des bâtiments. »

Une organisation axée sur l'avenir

Dans le cadre de cette nouvelle vision, l'organisation pilotée par Jérôme Audais comprendra deux nouvelles directions métier. La première sera dédiée aux services, avec un accent particulier sur le déploiement des nouveaux services connectés tels que la maintenance prédictive et la planification de travaux.

La deuxième direction sera axée sur la modernisation des équipements, une activité stratégique visant à réduire l'impact environnemental des bâtiments en créant une filière de revalorisation de composants et de matériaux.

Marie Gérald

Photo de Une : Jérome Audais