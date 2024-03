L'Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) annonce la nomination de Maxime Boileau et Jacky Le Calvez à la co-présidence de sa commission communication. Une décision qui marque une nouvelle ère dans l'histoire de l'organisation.

Succédant à Patrick Sage, la double nomination de Maxime Boileau, directeur Marketing/Communication & Prescription chez Rehau, et Jacky Le Calvez, directeur réseau pour Art&Fenêtres, marque une première dans l'histoire de l'Union des Fabricants de Menuiseries (UFME), qui regroupe aujourd'hui plus de 170 adhérents.

Redorer le blason de la fenêtre française

Maxime Boileau représentera désormais les extrudeurs gammistes, tandis que Jacky Le Calvez représentera les fabricants de portes et fenêtres ainsi que les réseaux d'installateurs.

Avec une passion commune pour le marketing et la communication, ainsi qu'une solide expérience dans le commerce, ces deux professionnels s'engagent à redorer le blason de la fenêtre française, en particulier celle en PVC, et à la propulser vers de nouveaux sommets auprès des institutions. Leur ambition est partagée par les membres de la commission, au nombre d'une vingtaine, tous déterminés à soutenir cette vision.

Le plan d'actions élaboré continuera à refléter les axes stratégiques définis par le Conseil d'Administration de l'UFME, en mettant l'accent sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et l'attractivité de la profession.

De plus, la commission s'engage à amplifier la diffusion des travaux et des initiatives des autres groupes de l'UFME, touchant des domaines tels que l'environnement, la technique, les emballages, le bois et le social, afin de mieux servir les membres actuels et potentiels, ainsi que les ménages français.

Marie Gérald

Photo de Une : Maxime Boileau & Jacky Le Calvez