NGE Bâtiment annonce trois nouvelles nominations

NGE Bâtiment vient d’annoncer trois nouvelles nominations en ce mois de mars. Ce sont des visages déjà connus par les équipes de NGE Bâtiment, acteur global de la construction couvrant la conception, la réalisation et l’exploitation. Des visages connus, sauf pour celui de Roger Lopes, 57 ans, le nouveau directeur général adjoint de NGE Bâtiment.

Un défi à la hauteur de cet habitué des majors de la construction, entre Bouygues qu’il intégre en 1985, et Eiffage, qu'il rejoint en 1991. Il y dirige plusieurs secteurs d'activités, à commencer par les opérations Europe du Sud. Sur ses 32 ans de carrière au sein du groupe, il supervise la division Grands Projets d'Eiffage Construction de 2013 à 2023.

Au sein de NGE Bâtiment, Roger Lopes va désormais superviser et coordonner l’exploitation du pôle à l’échelle nationale. Il va également devoir s’assurer que les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre soient pris en compte et que les moyens nécessaires soient déployés sur les chantiers conformément aux engagements RSE de NGE Bâtiment et du groupe NGE.

« C’est une opportunité unique. NGE Bâtiment dispose de la force de frappe du groupe NGE mais reste une entreprise à taille humaine. J’ai été séduit par un projet d’entreprise ambitieux. La multiplicité des opérations ainsi que la stratégie déployée pour élargir le socle d’activités notamment dans la rénovation vont permettre de cibler et pénétrer de nouveaux marchés en France », s'enthousiasme Roger Lopes.

Un nouveau directeur général adjoint Île-de-France des Travaux Neufs de NGE Bâtiment

Le visage du nouveau directeur général adjoint Île-de-France des Travaux Neufs de NGE Bâtiment n’est pas nouveau lui. Benjamin Cardinal, nommé à ce poste, a intégré NGE Bâtiment en 2014. À l’époque, il était conducteur de travaux principal gros œuvre. Depuis, du chemin a été parcouru pour l’homme de 36 ans, passé notamment par Bateg, filiale de Vinci Construction France.

Benjamin Cardinal va avoir pour mission de piloter l’activité opérationnelle des travaux neufs en Île-de-France. Une action qui va être déterminante dans la prise d’affaires et la réalisation des opérations, en accord avec la stratégie de réduction de l’impact carbone et des valeurs de NGE Bâtiment.

« En cette période d’inflation, de crise énergétique et d’urgence écologique, nous allons continuer de mettre à profit notre multi-expertise au service de nos clients, en réalisant des projets de construction sur-mesure, exemplaires en matière de performances environnementales et qui tiennent compte des réalités de marché », détaille Benjamin Cardinal.

Matthieu de Renéville, nouveau directeur général de Menuiserie Cardinal

Enfin, Matthieu de Renéville, 42 ans, prend la direction générale de Menuiserie Cardinal, pôle bois de NGE Bâtiment. Il aura pour mission de renforcer le positionnement historique local des activités de menuiseries intérieures et de contribuer au développement du pôle bois de NGE Bâtiment, afin de l’élever au rang des leaders nationaux de la filière.

Passé par Bouygues Construction entre 2004 et 2017, il intègre ensuite NGE Bâtiment comme chef de projet études de prix pour les ouvrages fonctionnels, tertiaires ou industriels.

« Je continuerai de véhiculer les valeurs portées par Benjamin Cardinal en préservant la dynamique de performance collective impulsée ces dernières années. Nous poursuivrons notre développement au service du Groupe et des acteurs de la construction innovante et durable en France », promet Matthieu de Renéville.

Jérémy Leduc

Photo de Une : NGE Bâtiment (avec de gauche à droite : Roger Lopes, Benjamin Cardinal et Matthieu de Renéville)