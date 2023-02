En 2022, Eiffage franchit la barre des 20 milliards d’euros de CA

Tous les feux sont aux verts pour le groupe de BTP Eiffage. Tiré par tous ses secteurs d’activité, il annonce une hausse de son bénéfice net de + 15,3 % en 2022, pour plus de 896 millions d'euros, et atteint un chiffre d’affaires à 20,3 milliards d’euros.

Le géant de la construction indique que sa branche infrastructures, qui représente un tiers de ses ventes, a vu son chiffre d’affaires augmenter de plus de 6 %, à 7,29 milliards d’euros.

Même son de cloche du côté de sa branche Énergie systèmes, qui a connu une augmentation de 12 % de son chiffre d'affaires, à 5,3 milliards. Une hausse notamment portée par une « dynamique de croissance externe » via onze acquisitions, souligne le groupe.

La branche Construction a elle aussi connu une hausse de son chiffre d'affaire de +6,4 % en 2022, à 4,36 milliards d'euros, et ce malgré la quasi-diminution de moitié des réservations de logements, « qui s'explique par la difficulté croissante d'obtention des permis de construire en France et l'augmentation des coûts techniques ».

« Le résultat opérationnel courant est désormais supérieur à son niveau d’avant crise sanitaire en Travaux comme en Concessions », précise Eiffage.

Un carnet de commandes bien rempli

Le carnet de commandes des Travaux pour 2023 atteint 18,5 milliards d’euros, à son plus haut niveau historique, et en augmentation de plus de 2 milliards d’euros sur un an (+14 %). Cette augmentation représente 13,1 mois d’activité, et est portée par « les chantiers d’énergies renouvelables et d’infrastructures de transport », indique Eiffage.

Globalement, pour l’année à venir, le groupe anticipe « une nouvelle augmentation de son activité »dans les travaux et les concessions, notamment « grâce à la normalisation progressive du trafic aéroportuaire », ainsi qu'une nouvelle « augmentation de son résultat opérationnel courant ».

Le résultat net part du groupe devrait bénéficier de la mise en équivalence de la participation dans Getlink, devenu en octobre 2022, le premier actionnaire de cette société concessionnaire du tunnel sous la Manche.

Marie Gérald

Photo de une : ©Adobe Stock