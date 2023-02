Un nouveau village va émerger au Futuroscope

De nombreux visiteurs vont bientôt pouvoir poser leurs valises dans le village Ecolodgee du parc d’attractions Futuroscope. D’ici juillet 2023, 120 lodges seront opérationnelles pour accueillir ceux qui souhaitent séjourner dans le parc viennois.

Un village en pleine nature au nord de Poitiers

Ce nouveau village marque une nouvelle étape du programme de développement du Futuroscope, soutenu par la Banque des Territoires et la SEML Patrimoniale de la Vienne, investisseurs dans ce programme hôtelier. Il a été orchestré et écoconçu par le groupe NGE, spécialisé dans la construction et la rénovation d’infrastructures et de bâtiments.

Le projet comprend donc 120 écolodges implantées dans un parc paysager de 3,8 hectares, comprenant un lac d’une superficie de près d’un hectare. Les lodges seront disposées autour d’un bâtiment d’accueil de 430 mètres carrés, avec une salle de réception de 100 personnes et un bar. Dans le détail, 90 lodges pourront accueillir quatre personnes, et 30 lodges pourront en accueillir cinq.

Pour la conception du projet, le Futuroscope et le groupe NGE se sont entourés des architectes Rougerie+Tangram et Claire Archimbaud. 80 % des entreprises partenaires mobilisées pour la construction sont des PME issues du tissu local.

« Ce projet s’inscrit parfaitement dans l’ADN du Futuroscope, un site tourné vers le futur avec à la fois une volonté de proposer des infrastructures toujours plus innovantes et ludiques, de limiter son impact environnemental et de soutenir le tissu économique local pour faire rayonner le département de la Vienne », se félicite Alain Pichon, président de la SEML Patrimoniale de la Vienne.

« Le village Ecolodgee conforte notre ambition de devenir un lieu de séjour à part entière, avec une dimension environnementale forte. Certifié ISO 50001 pour le pilotage de sa performance énergétique, le Futuroscope vise la neutralité carbone d’ici 2025 », s'enthousiasme Rodolphe Bouin, président du directoire du Futuroscope.

Un projet respectueux de l’environnement

Afin de réduire au maximum l’empreinte carbone du chantier, le groupe NGE a fait le choix d’installer in situ une usine éphémère pour assembler les lodges et ainsi favoriser le « zéro déchet ». Les lodges sont assemblées sur l’usine à raison d’une par jour, puis implantées dans le parc par phases, au fur et à mesure des aménagements paysagers. NGE a mis en place un procédé éco-constructif privilégiant l’emploi de matériaux biosourcés et de proximité, à l’instar des structures bois, réalisées à partir de bois en provenance de forêts françaises.

Au 10 février, 33 lodges étaient d'ores et déjà installées, et les premières plantations effectuées. 340 arbres ont déjà été plantés, sur les 925 prévus.