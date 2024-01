Depuis cette année 2024, la présidence de TSO - groupe spécialiste des mobilités ferroviaires absorbé par NGE en 2011 - est assurée par Romuald Hugues. Une suite logique pour l’ancien vice-président de TSO, qui a mené l’essentiel de sa carrière chez Spie Batignolles

Le 1er janvier 2024, Romuald Hugues reprend la présidence de TSO, filiale ferroviaire de NGE, un des quatre grands groupes du BTP français.

17 ans de carrière au sein du groupe Spie Batignolles

Le nouveau président de TSO rejoint le comité exécutif de NGE. Un point culminant dans la carrière de cet homme 43 ans, qui a fait ses armes principalement au sein de l’écosystème Spie Batignolles. D’ingénieur études de prix dans l’agence IDF du Valérian - spécialiste du terrassement - à directeur général délégué de la filiale, Romuald Hugues gravit les échelons.

Le diplômé de l’école HEC Paris et de Centrale Paris rejoint en juillet 2020 le groupe NGE en qualité de vice-président de TSO, avant d’en assurer la présidence.

« À la tête d’une équipe réputée sur le plan national et international, Romuald Hugues aura à coeur de développer notre offre en France au service de SNCF Réseau, de la RATP, des Régions et des autorités organisatrices. À l’heure de la décarbonation des mobilités, TSO apporte avec l’ensemble des expertises complémentaires de NGE un haut niveau de sécurité et d’excellence opérationnelle pour les transports publics urbains, les lignes interurbaines et régionales et les lignes à grandes vitesse », expose Jean Vernardet, directeur général de NGE.

Virginie Kroun

Photo de Une : NGE/TSO