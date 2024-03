Sébastien Blot, nouveau directeur général de Savy

Sébastien Blot devient le nouveau directeur général de Savy, acteur sur le marché des outils de peintre. ll prend ainsi la succession de Christophe Chaix, qui occupera désormais les fonctions de directeur général délégué.

En plus de son poste de directeur général de Ciret France, qu’il occupe depuis 2021, Sébastien Blot vient également d’être nommé directeur général du fabricant ardéchois Savy. Il prend ainsi la tête de l’entreprise rachetée en juillet 2023 par le groupe allemand Storch-Ciret.

16 ans dans la distribution, avec une spécialité dans les produits peinture

Titulaire d’un DUT Commerce et d’un Master « Management des entreprises » à l’ESSCA d’Angers, Sébastien Blot, 51 ans, a occupé tout au long de sa carrière plusieurs postes dans des fonctions commerciales et de management. Fort d’une expérience de 16 ans au sein du réseau de distribution français du leader mondial des peintures décoratives Akzonobel, il a pu y accumuler nombre de compétences et y enrichir ses connaissances du marché de la peinture bâtiment en général, dont l’outillage du peintre en particulier.

Au sein des deux filiales françaises du groupe Storch-Ciret, M. Blot aura pour objectif de développer les synergies et les échanges de compétences entre Ciret France, spécialisée sur le marché professionnel, et Savy, historiquement dédiée au marché grand public.

Le but étant d’accroître la part de marché des deux entités et de positionner le groupe comme un acteur majeur sur le marché des outils de peintre. Comment ? En proposant une offre produit complète répondant aux besoins de la distribution professionnelle et grand public.

Le prédécesseur de M. Blot, Christophe Chaix, reste dans l’entreprise. Il occupe à présent le poste de directeur général délégué pour accompagner la transition et apporter ses connaissances sur différents marchés.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Savy