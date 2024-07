Un nouveau DG pour Gree France, Espagne et Portugal

Le fabricant de climatiseurs Gree annonce la nomination de José Antonio Pérez en tant que nouveau directeur général de Gree France, Espagne et Portugal. Il remplace Christophe Balmain, qui était à ce poste depuis six ans.

Début juin, Batiweb visitait le nouveau centre de formation et le siège social de Gree Products France, situés dans l’Hérault (34).



Un mois et demi plus tard, le groupe Gree – fabricant de climatiseurs – annonce la nomination de son nouveau directeur général France, Espagne et Portugal en la personne de José Antonio Pérez. Ce dernier remplace Christophe Balmain, qui était à ce poste depuis 2018 et « a mené avec succès une phase de croissance rapide de l'entreprise », selon le groupe.



De BDR Thermea à Gree



Ingénieur industriel diplômé de l'Université Polytechnique de Catalogne, et titulaire d'un MBA de l’École supérieure d'administration et de direction d'entreprises de Barcelone, José Antonio Pérez était auparavant chez BDR Thermea, d’abord en tant que directeur marketing aux Pays-Bas, puis directeur de la business unit pompes à chaleur en France depuis six ans.



« Je suis enchanté par cette nouvelle mission et par l’excellent accueil qui m’a été réservé. L'expérience, l'énergie, l'engagement et l'enthousiasme de mes nouveaux collaborateurs sont une véritable source d'inspiration. Je souhaite m’impliquer au plus vite dans les missions qui m’attendent pour pouvoir contribuer à la croissance de l’entreprise à l’avenir », a déclaré le nouveau DG.



« José Antonio Pérez apportera à l'entreprise sa vaste expérience internationale en gestion d'entreprise, en plus de sa passion pour la transition énergétique et la durabilité », a de son côté réagi le groupe.



Claire Lemonnier

Photo de une : José Antonio Pérez