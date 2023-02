Un nouveau visage à la vice-présidence d’IGNES

En plus de la casquette de directrice générale de Somfy France, Angélique Longeray arbore désormais celle de vice-présidente d’IGNES. IGNES est l’alliance des industriels spécialisés dans les solutions électriques et numériques pour le bâtiment. Son comité de direction a fait le choix d'élire Angélique Longeray à ce poste, à la suite du départ en retraite de son précedent occupant, Pascal Le Roux.

Une nouvelle responsabilité qui semble ravir la nouvelle vice-présidente : « Je suis très honorée de rejoindre le Bureau d’IGNES en tant que vice-présidente. IGNES s’est imposé en tant qu’acteur majeur et reconnu de la transformation énergétique et numérique. Le bâtiment connecté, la sobriété énergétique, le maintien à domicile, la réduction des émissions carbone et la sécurité des biens et des personnes seront autant de défis passionnants à relever avec l’ensemble des membres de l’alliance ».

Une multitude de défis à relever

Parmi tous ces défis, IGNES a notamment la volonté de déployer dans tous les logements Français, d’ici 2030, un système de pilotage connecté. De quoi permettre aux ménages de réduire leur facture d’énergie sans bouleverser leur quotidien, et ainsi mieux faire face aux hausses des prix de l’énergie et aux risques de tensions sur le système électrique.

Somfy, aux côtés des membres d’IGNES, a bien conscience que la sobriété énergétique doit aussi s’appliquer en été, en raison de l’augmentation générale des températures et des épisodes de canicule de plus en plus récurrents. La motorisation et l’automatisation des protections solaires et des ouvrants apparaissent donc comme des solutions évidentes pour Somfy. Elles permettent de réaliser entre -10 % et -30 % d’économies d’énergie sur la consommation de chauffage en hiver et de réduire de -4 à -7°C la température intérieure en été. Des performances qui peuvent encore grimper si ces dispositifs sont couplés à d’autres solutions pilotées.

Tant de défis qui attendent Angélique Longeray et l'ensemble des industriels membres d’IGNES.