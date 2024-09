Une femme nommée à la présidence de TK Elevator France

Pour la première fois en France, un ascensoriste nomme une femme à sa présidence. En ce mois de septembre, TK Elevator France a en effet annoncé la nomination de Florence Bigé au poste de présidente.

TK Elevator France dévoile l’identité de sa nouvelle présidente. Diplômée de l’École Supérieure de Commerce ESC Marseille et d’HEC, Florence Bigé a passé plus de 16 ans chez Otis, avant de rejoindre TK Elevator France il y a un an, au poste de directrice générale adjointe.

Accompagner la transition digitale et environnementale

Durant son mandat de présidente, Florence Bigé travaillera à la transformation de l’entreprise vers plus d’innovation, de digitalisation et de développement durable, en accompagnant la mise sur le marché du nouvel ascenseur EOX. Ce dernier - développé avec NVIDIA et Microsoft - intègre les dernières avancées de l’intelligence artificielle et du cloud pour permettre de réaliser jusqu’à 28 % d’économies d’énergie, et d’anticiper les pannes d’ascenseurs dans les logements collectifs et bâtiments tertiaires.

« Avec 645 000 appareils en fonctionnement en France, le marché de la fabrication et de la maintenance des ascenseurs est un secteur dynamique. Les clients ont a fortiori besoin d’un service de proximité et de qualité. Ma vision pour l’entreprise repose sur la qualité de nos solutions et sur une offre de services haut de gamme destinée à accompagner nos clients vers une mobilité plus fiable, plus intelligente et plus respectueuse des personnes et de l’environnement », annonce Florence Bigé.

Pour rappel, le groupe TK Elevator comprend plus de 1 000 sites et 50 000 employés à travers le monde, pour un total de 8,9 milliards d’euros en 2023. Outre des ascenseurs, il fabrique également des escaliers mécaniques, des trottoirs roulants, des passerelles d’embarquement, des monte-escaliers, des plateformes élévatrices et des portes automatiques.

Claire Lemonnier

Photo de une : ©Florence Bigé