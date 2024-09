Veka France nomme un nouveau directeur technique

La filiale française du groupe Veka, spécialiste de l’extrusion de profilés PVC et concepteur de systèmes de menuiseries, annonce avoir nommé Olivier Morice en tant que nouveau directeur technique depuis le 1er septembre 2024.

La nomination d'Olivier Morice s’inscrit dans une réorganisation visant à préparer le départ à la retraite de Bernard Colin, directeur technique de Veka depuis près de dix ans, qui quittera officiellement ses fonctions le 1er janvier 2025.

Diplômé d’un BTS Productique bois, cet homme âgé de 51 ans a démarré sa carrière en tant que Technicien bureau d’études du gammiste Acome en 1995. Pendant près de 10 ans, il y a occupé le poste de Responsable bureau d’études, avant de prendre des responsabilités croissantes chez Plastival (devenu depuis Profialis), où il a acquis une expérience technique et marketing dans le développent de produits.

À son dernier poste chez Sepalumic, M. Morice était à la tête du Pôle Technique, où il encadrait une équipe de 20 personnes, supervisant des départements clés tels que les bureaux d’études, l’atelier prototype, ainsi que les services de certification et logiciels métiers.

Une vision collective

Actif au sein des instances syndicales et normatives, il a également œuvré au SNEP (Syndicat National de l’Extrusion Plastique), à l’UFME (Union des Fabricants de Menuiseries), et au comité GS6 du CSTB, où il a participé à la validation des homologations des nouvelles gammes.

Pour Veka France, cette arrivée devrait constituer un atout majeur dans l’exploitation de nouvelles opportunités sur le marché de la menuiserie. Olivier Morice, avec sa vision alliant innovation, durabilité et performances, souhaite surtout instaurer un esprit de collaboration et de respect mutuel au sein de ses équipes. Son approche du management est résumée par sa devise : « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».

Marie Gérald

Photo de Une : Olivier Morice - ©Veka