Yannick Herve, nouveau président de l’UMPI-FFB

Lors de l’assemblée générale, organisée le jeudi 7 octobre dernier, l’union de métiers du plâtre et de l’isolation de la Fédération Française du Bâtiment (UMPI-FFB) a élu Yannick Herve à la présidence du syndicat.

Créée en 1947 pour représenter la filière plâtre et isolation au sein de la FFB, l’objectif des « entrepreneurs pionniers » était alors de défendre les intérêts matériels et moraux des entreprises. Aujourd’hui, sa mission s’est transformée en un accompagnement plus global des professionnels.

Ainsi, durant l’assemblée générale qui s’est tenue jeudi 7 octobre dernier, l’UMPI-FFB a nommé Yannick Herve à la tête du syndicat. A 49 ans, il dirige l’entreprise SAPI Cloisons Isolation (35) et est spécialisé dans les travaux de plâtrerie, d'isolation et de plafonds modulaires. Le nouveau président a annoncé son intention de centrer son mandat sur la technique afin « d’attirer plus de jeunes vers les professions des métiers du plâtre et de l’isolation ».

Par ailleurs, Benoît Gagneux, dirigeant de l’entreprise Meignan Arsene SAS (53), a été élu vice-président de l’UMPI-FFB

Marie Gérald

Photo de une : UMPI-FFB