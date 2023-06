Atlantic x Jordane Saget Pensé à la fois comme « une solution intelligente et un objet de décoration », la gamme Verali a fait l’objet d’une collaboration inédite entre la marque Atlantic et le street-artist Jordane Saget. Imaginé pour décliner les célèbres lignes de l’artiste, l’objet pratique du quotidien se transforme en « oeuvre d’art » pour « ne plus cacher son radiateur, mais au contraire l’affirmer, l’assumer », commente Laure Lamoure, directrice marketing et communication Atlantic. Jordane Saget a déjà créé près de 2 000 œuvres à partir d’un style visuel qui consiste à dessiner, au doigt, un entrelacement de lignes sur des surfaces préalablement enduites de poudre de craie. Mis en vente à partir du mois de juillet 2023, ce radiateur « haut de gamme » sera disponible en 200 exemplaires.