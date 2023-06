+6,4 % pour les ventes de matériels de génie climatique et sanitaire en 2022

Coédis dévoile les ventes de matériels de chauffage, génie climatique, et sanitaire par les distributeurs en 2022. En valeur, les ventes sont en hausse de 6,4 %, représentant un total de 6,2 milliards d’euros. L’activité a notamment été portée par les énergies renouvelables, que ce soit les PAC, le solaire photovoltaïque, ou les chaudières biomasse.

Il y a un an, la Fédération des distributeurs de matériel électrique et de génie climatique (FDME) et la Fédération des négociants en appareils sanitaires, chauffage – climatisation et canalisations (FNAS) annonçaient fusionner pour devenir « Coédis ».

En ce milieu d’année 2023, la fédération dévoile les chiffres 2022 des ventes de matériels de chauffage, de génie climatique, et sanitaire par les distributeurs. À noter que cette année, les chiffres concernent les ventes en valeur réalisées par les distributeurs, et non les achats.

Bilan, en 2022, les ventes ont augmenté de 6,4 % tous segments confondus, représentant un total de 6,2 milliards d’euros, contre 5,9 milliards en 2021.

Dans le détail, les ventes ont particulièrement augmenté pour le chauffage, avec une hausse de 8,1 % des ventes,portées par les pompes à chaleur (PAC), le solaire et la biomasse, permettant d’atteindre 3,1 milliards d’euros.

Les énergies renouvelables tirent leur épingle du jeu

À l’échelle des PAC, ce sont les ventes de PAC air/eau qui ont le plus augmenté, avec une croissance « historique » de 40 % en valeur, et 30 % en volume. Même dynamisme pour les PAC hybrides, avec +30 % en valeur. Les PAC air/air enregistrent en revanche une croissance plus modérée.

Pour 2023, Coédis prévoit une nouvelle croissance des ventes des PAC, notamment avec le remplacement des vieux convecteurs.

Autre croissance importante : celle du solaire photovoltaïque, avec +144,9 % en valeur. En 2022, 500 MW auraient installés, contre 250 MW en 2021, selon le syndicat Enerplan.

Côté chaudières gaz et fioul, c’est en revanche la dégringolade, avec -22 % pour les chaudières gaz, -39,2 % pour les chaudières fioul, et -17,7 % pour les brûleurs.

Le bilan n’est pas beaucoup plus satisfaisant pour les émetteurs de chaleur. Les ventes de radiateurs et sèche-serviettes baissent de 2 %, et celles des planchers chauffant-rafraîchissant régressent de 10 %, selon Cochebat.

Les ventes de chaudières biomasse enregistrent pour leur part +41,1 % en valeur, avec une croissance un peu freinée par la hausse du prix des granulés de bois.

Concernant les équipements de production d’eau chaude sanitaire (ECS), les ventes de chauffe-eaux thermodynamiques monobloc ont enregistré +24,8 %, et ceux bi-bloc, +18,4 %.

Pour le segment « sanitaire », l’activité est en hausse en valeur, avec +3,1 %, pour un total de 1,8 milliard d’euros, mais en retrait en volumes. Coédis rappelle que la mise en place prochaine de MaPrimeAdapt’ devrait booster l’activité, alors qu’entre 7 et 10 millions de logements seraient à adapter en France.

Enfin, le secteur plomberie-canalisation enregistre de son côté une croissance de 7 % de ses ventes, pour un total de près d’1,3 milliard d’euros.

Pour les mois à venir, Coédis estime que la situation reste incertaine, notamment avec la poursuite de l’inflation, et le ralentissement du marché immobilier.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock