VMC simple ou double flux, VMC gaz, fonctionnement, prix, installation… Retrouvez toutes les informations pour choisir une VMC adaptée à vos besoins.

La ventilation mécanique contrôlée (VMC), permet de faire circuler de l’air en continu dans un logement. En évacuant l’air intérieur vicié et en faisant pénétrer l’air frais issu de l’extérieur dans les pièces de vie, une VMC contribue au renouvellement de l’air et au maintien de sa qualité.

À quoi sert une ventilation mécanique contrôlée ? Comment fonctionne une VMC ? VMC simple flux, VMC double flux ou VMC gaz ? Quel est le prix d’une VMC ? Découvrez toutes les réponses à vos questions dans ce dossier.

À quoi sert une VMC ?

La ventilation mécanique contrôlée est un système de ventilation utilisé pour réguler la qualité de l'air intérieur. Contrairement à la ventilation naturelle, qui dépend des ouvertures des fenêtres ou des grilles d’aération, la VMC fonctionne de manière automatique et contrôlée.



La VMC se compose d'un réseau de conduits et de bouches d'aération répartis dans le logement ou le bâtiment, ainsi que d'un ou plusieurs ventilateurs qui assurent le renouvellement de l'air.

Les avantages d’une VMC

La ventilation mécanique contrôlée présente de nombreux avantages.

Tout d'abord, elle contribue à la santé et au bien-être des occupants. En évacuant l'air vicié, la VMC élimine les polluants intérieurs tels que les odeurs, les composés organiques volatils (COV) et les allergènes. L’installation d’une VMC permet de réduire les risques allergiques et d'irritations respiratoires ainsi que les problèmes de santé qu’implique une mauvaise qualité de l'air intérieur.

De plus, la VMC permet de réguler l'humidité. En évacuant l'air humide, elle prévient la formation de moisissures et de condensation, qui peuvent à terme endommager les murs, les plafonds et les fondations du bâtiment. Un taux d’humidité trop élevé peut également être à l’origine de maladies respiratoires et de la prolifération d’acariens.

En diminuant l'humidité de l’air, la VMC contribue également à l’isolation du logement. De plus, dans le cas de la VMC double flux, l'échangeur thermique de l’appareil permet de préchauffer l'air frais entrant.

Est-il obligatoire d’avoir une VMC ?

La loi impose à tous les logements de disposer d’un dispositif d’aération. Deux choix sont alors possibles : la ventilation mécanique contrôlée ou un système de ventilation naturelle (grilles d’aération, tirage thermique, ventilation traversante, ventilation naturelle hybride).



Contrairement à une VMC, la ventilation naturelle ne permet pas un renouvellement de l’air permanent et peut être à l’origine de déperditions de chaleur en hiver. La VMC demeure donc à l’heure actuelle le dispositif d’aération le plus efficace.

Quel système de VMC choisir ?

Il existe aujourd’hui sur le marché trois systèmes de ventilation mécanique contrôlée. Si la VMC simple flux et la VMC double flux sont aujourd’hui les plus connues, la VMC gaz peut être un choix intéressant dans certains cas puisqu’elle permet d’éliminer les résidus de combustion de tout équipement fonctionnement au gaz.

La VMC simple flux

Le fonctionnement d’une VMC simple flux repose sur un extracteur électrique, autrement dit un ventilateur inversé. Ce dernier est situé dans le grenier lorsque le logement le permet. Concrètement, l’extracteur aspire l’air afin de le déplacer de l’intérieur vers l’extérieur. La dépression ainsi créée engendre l’entrée d’air neuf dans l’habitation via des bouches d’aération.



Particulièrement adaptée aux habitations individuelles, la VMC simple flux présente de nombreux avantages mais également quelques inconvénients :

Avantages d'une VMC simple flux Inconvénients d'une VMC simple flux Système peu onéreux

Consommation électrique faible

Simplicité d’entretien

Faible encombrement

2 vitesses possibles selon le besoin Engendre une diminution

de la surface habitable

de la surface habitable Peut nécessiter la

révision de l’ensemble

du circuit électrique

Il existe trois types de VMC simple flux apportant chacun des caractéristiques et des spécificités différentes :

La VMC simple flux autoréglable . Ce modèle se régule avec le débit d’air. La VMC autoréglable dispose de bouches d’extraction autoréglables s’adaptant à la pression pour garantir un débit constant et donc un renouvellement de l’air continuel. Le niveau d’humidité et la température intérieure ne sont pas pris en compte dans son mode de fonctionnement.

. Ce modèle se régule avec le débit d’air. La VMC autoréglable dispose de bouches d’extraction autoréglables s’adaptant à la pression pour garantir un débit constant et donc un renouvellement de l’air continuel. Le niveau d’humidité et la température intérieure ne sont pas pris en compte dans son mode de fonctionnement. La VMC simple flux hygroréglable de type A . Avec ses bouches d’extraction hygroréglables, cette VMC régule le débit d’air en fonction du taux d'humidité dans l'air intérieur. Ce modèle permet une meilleure évacuation de l’humidité. Ce type de système est plus adapté aux locaux professionnels.

. Avec ses bouches d’extraction hygroréglables, cette VMC régule le débit d’air en fonction du taux d'humidité dans l'air intérieur. Ce modèle permet une meilleure évacuation de l’humidité. Ce type de système est plus adapté aux locaux professionnels. La VMC simple flux hygroréglable de type B. Ce modèle dispose de bouches d’extraction et d’entrées d’air hygroréglables permettant ainsi une meilleure régulation de l’air, une évacuation de l’humidité plus efficace et donc des déperditions thermiques moins importantes.

Retrouvez le prix moyen des différentes VMC simple flux :

Type de VMC simple flux Prix de l'appareil VMC Simple Flux autoréglable Entre 300 et 750 euros La VMC simple flux hygroréglable de type A Entre 500 et 1500 euros VMC simple flux hygroréglable de type B Entre 500 et 1500 euros

Il faut par ailleurs compter entre 650 et 1 500 euros pour la pose d’une VMC simple flux.

La VMC double flux

Système de ventilation performant, la VMC double flux permet de renouveler l’air d’un logement tout en limitant les déperditions de chaleur. En effet, en évacuant l’air vicié, la VMC double flux en récupère ses calories afin de chauffer l’air en entrant. Le système réversible de la VMC double flux permet également de rafraîchir le logement en été.

Une VMC double flux est composée d’un échangeur, généralement installé sous le toit, qui récupère la chaleur de l’air extrait pour la transmettre à l’air soufflé dans le logement. Les deux airs ne sont pas mélangés, il s’agit simplement d’un transfert de chaleur.

Les avantages et les inconvénients d’une VMC double flux :

Avantages d'une VMC double flux Inconvénients d'une VMC double flux Consommation de chauffage moins importante par rapport à une VMC simple flux

Confort plus important

Très bonne qualité de l’air entrant grâce aux systèmes de filtres Système plus onéreux

Une installation plus complexe

Un système bruyant si l’installation est mal réalisée

Un entretien plus important

L’installation d’une VMC double flux nécessite un aménagement particulier. Pour les plus grands logements, des travaux importants sont à prévoir pour installer notamment les conduits de ventilation.



Plusieurs éléments sont à prendre en compte avant d’acheter une ventilation mécanique contrôlée double flux :

Choisir un modèle certifié , soit NF 205 (norme française) soit Phi (norme allemande)

, soit NF 205 (norme française) soit Phi (norme allemande) Opter pour une VMC dont le débit est bien dimensionné par rapport au volume du logement

par rapport au volume du logement S’assurer du confort acoustique

Préférer des gaines isolées pour éviter la condensation

Le prix d’une VMC double flux se situe entre 3 500 et 5 500 euros, installation comprise. Cette différence de prix s’explique par le choix du modèle de VMC, les caractéristiques du logement à équiper ou encore le prix de l’installation selon les artisans.

La VMC gaz

Fonctionnant comme une VMC classique à simple flux hygroréglable, la VMC gaz dispose néanmoins d’une fonction supplémentaire. Elle permet d’enlever les résidus de combustion de tout équipement domestique fonctionnant au gaz. Cette VMC a tendance à plutôt être installée dans les logements collectifs.



Concrètement, les bouches d’extractions de la VMC sont reliées au système d’évacuation du chauffe-eau ou de la chaudière permettant ainsi une ventilation supérieure, afin d’empêcher le monoxyde de carbone de se mélanger à l’air ambiant.



Pour assurer la sécurité du logement et de ses habitants, de nombreuses opérations d’entretien sont à réaliser tous les ans : nettoyage, vérification des pièces, contrôle de la ventilation. Par ailleurs, un système de détection, également vérifié tous les ans, permet à la VMC gaz de s’arrêter en cas de problème technique. Toutes ces précautions impliquent un prix d’entretien relativement élevé, entre 150 et 300 euros par an.



À l’achat, une VMC gaz coûte en moyenne 400 euros hors pose.

Les aides à l’achat d’une VMC

Selon le modèle choisi, plusieurs aides existent pour l’achat d’une VMC :

MaPrimeRénov' : cette aide au financement des travaux de rénovation énergétique est calculée en fonction des ressources du ménage et des dépenses prévues.

: cette aide au financement des travaux de rénovation énergétique est calculée en fonction des ressources du ménage et des dépenses prévues. L'éco-prêt à taux zéro : il permet de financer les travaux de rénovation énergétique d’un logement sans faire d'avance de trésorerie et sans payer d'intérêts. Ce prêt peut aller jusqu'à 50 000 euros.

: il permet de financer les travaux de rénovation énergétique d’un logement sans faire d'avance de trésorerie et sans payer d'intérêts. Ce prêt peut aller jusqu'à 50 000 euros. Le dispositif Coup de pouce économies d'énergie : ce dispositif, décliné en plusieurs aides, permet de bénéficier de primes pour financer certains travaux de rénovation énergétique. Le montant dépend du niveau de ressources du ménage.

: ce dispositif, décliné en plusieurs aides, permet de bénéficier de primes pour financer certains travaux de rénovation énergétique. Le montant dépend du niveau de ressources du ménage. La TVA à 5,5% pour les travaux d'amélioration de la qualité énergétique

Pour bénéficier de ces aides, il est nécessaire de faire appel à un professionnel reconnu garant de l’environnement (RGE).

Alexandre Masson

Photo de Une : Adobe Stock