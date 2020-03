Fabricant de sol en vinyle, Beauflor se renouvelle en proposant une nouvelle gamme, Moonlight, spécialement conçue avec une technique d’impression numérique créant un effet 3D. À l’air du digital, l’entreprise perçoit le numérique comme un nouveau moyen de convaincre professionnels et particuliers de s’équiper de ses produits.

Imprimer numériquement un sol, il fallait y penser. Cette idée, Beauflor l’a mise en pratique pour développer sa nouvelle gamme de sols en vinyle, Monnlight, lui permettant de créer des effets de relief 3D dans le design de ses revêtements de sol. Sur son site Internet, la société invite professionnels et particuliers à découvrir cette gamme inédite en cliquant sur « l’avenir commence ici », signe que Beauflor souhaite s’intégrer dans les innovations « de demain ».

Cette nouvelle gamme se compose d’une série de décors semblant plus réalistes les uns que les autres grâce aux effets de reliefs 3D. Pour ces nouveaux designs, Beauflor s’inspire de la tendance et propose 14 modèles de sols vinyle. Ces décors reproduisent le bois, le sable, la pierre, le liège…

Pour aller plus loin et laisser libre cours à l’imagination de ses clients, une « offre sur mesure » est proposée. Les architectes et décorateurs d’intérieurs peuvent créer eux même les dessins s’appliquant sur cette gamme de sols vinyle. Beauflor crée donc une offre personnalisable. Cette offre de création est uniquement disponible sur une commande de 200 mètres carrés de surface. Selon l’entreprise, « ce nouveau service permet la création de collections capsules pour des espaces de co-working, des motifs XXL et de nouveaux rythmes graphiques, de design intégrant des logos pour le petit contrat, d’effets hyperréalistes pour l’événementiel... ».

Des caractéristiques techniques

Les professionnels et particuliers recherchent de plus en plus des produits fabriqués proches de chez eux. Beauflor répond à cette demande et fabrique tous ses sols vinyle en Europe. Cette gamme de sols est garantie par le fabricant sans phtalate (produit chimique), sans métal lourd, solvant, plastifiant nocif ni formaldéhyde (gaz inflammable à température ambiante).

Une majorité de produits nocifs étant évités, Beauflor a obtenu la classification E1 « en termes d’émissions de formaldéhyde », soit la meilleur classification car « aucune source de formaldéhyde n’est utilisée dans le processus de fabrication ».

La gamme Moonlight est idéale pour « un usage résidentiel lourd », soit un usage intensif, ce revêtement peut donc être utilisé dans les entrées, les cuisines, et les pièces de vie. L’usage commercial est lui « modéré », à ne pas utiliser dans un lieu ou il y a beaucoup de passage. Mieux vaut utiliser cette gamme dans les chambres d’hôtels, les petits bureaux ou espace de conférences. Moonlight offre une résistance thermique en cas de chauffage par le sol, ainsi qu’une meilleure isolation grâce « à un support en feutre supplémentaire ». Le sol en vinyle est donc épais de 2,50 millimètres, antidérapant et classé A+ sur la qualité de l’air intérieur.

