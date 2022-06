DeWalt lance une nouvelle batterie innovante

Le fabriquant et fournisseur d’outillages électroportatifs DeWalt, lance une batterie innovante appelée Powerstack. Équipée de la nouvelle technologie de cellules plates inventée par la marque, cette batterie promet d’être plus performante, plus puissante, plus compacte mais également plus durable pour les particuliers et les professionnels de la construction et du bâtiment.

Révolutionner le marché en offrant une nouvelle dimension aux outils électroportatifs. Voici l’ambition de la marque DeWalt, avec sa toute nouvelle batterie innovante Powerstack. En effet, le marché proposait jusqu’à présent uniquement des batteries composées de cellules cylindriques. La batterie Powerstack quant à elle intègre la technologie des cellules plates, inventée et brevetée par DeWalt, qui offre plus de puissance mais également une plus grande durabilité.

Une innovation au service de l’utilisateur

Avec cette technologie, la batterie Powerstack est jusqu’à 50 % plus puissante que les autres batteries de la marque. « Les languettes reliant les cellules plates sont plus grandes, elles ont une plus grande surface de connexion que celles d’une cellule cylindrique. Cela signifie que les cellules plates peuvent fournir un courant plus élevé, ce qui vous donne plus de puissance dans les applications exigeantes », nous explique Beatriz Tárrega, responsable de la communication de DeWalt.

Le profil plat des cellules permet également une meilleure dissipation de la chaleur, minimisant les arrêts liés à la coupure de courant en cas de surchauffe de la batterie. Comme les batteries chauffent moins et dissipent mieux la chaleur, elles durent donc plus longtemps et leur durée de vie est jusqu’à deux fois supérieure par rapport aux batteries déjà présentes sur le marché.

Les batteries Powerstack sont par ailleurs 25 % plus compactes grâce aux cellules plates, dont elles sont composées. Ces dernières occupent moins d’espace dans la batterie, ce qui permet aux clients d’utiliser des outils dans des espaces plus restreints. Powerstack est également compatible avec toute la gamme DeWalt XR 18V, gamme qui compte aujourd’hui pas moins de 250 outils.



La nouvelle batterie de DeWalt est d’ores et déjà disponible à la vente pour les professionnels et sa commercialisation au grand public est prévue pour début 2023.

Robin Schmidt

Photo de une : © DeWalt