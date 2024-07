Parexlanko lance un premier mortier-colle sans ciment Portland

Parexlanko lance le premier mortier-colle sans ciment Portland du marché. Cette nouvelle génération de mortier-colle est conçue pour garantir les hautes performances attendues, tout en proposant une réponse à la trajectoire nationale de décarbonation des bâtiments. Le 577 Prolisouple ECO², de son vrai nom, sera disponible en septembre 2024, au travers des négoces professionnels.

Dans un objectif de décarbonation du secteur de la construction neuve, la RE2020, qui s’impose en France depuis plus de deux ans maintenant, a favorisé l’utilisation de matériaux bas carbone et le remplacement des énergies fossiles.

Une nouvelle solution moins polluante mais tout aussi efficace

Pour répondre aux exigences de cette réglementation, les équipes de Parexlanko innovent et dévoilent le premier mortier-colle sans ciment Portland. Baptisée 577 Prolisouple ECO², ce nouveau produit permet une diminution de 50 % d’émissions de CO², grâce à sa formule brevetée innovante et à l’utilisation de liants alternatifs bas carbone. Certifié CSTB QB, il dispose d’une fiche FDES individuelle.

577 Prolisouple ECO², le premier mortier-colle sans ciment Portland de Parexlanko

Cette nouvelle génération de mortier-colle sans ciment classé C2S1 E/EG est destinée aux applications en murs/sols intérieurs, sols extérieurs et aux pièces humides.

Ce nouveau produit de Parexlanko, marque du groupe suisse Sika, est dédié au collage de revêtements céramiques sur supports neufs ou anciens, sur planchers chauffants pour une meilleure déformabilité et s’adapte aux grands formats de plus en plus plébiscités, tout en respectant le cahier des charges d’un mortier-colle assurant sa robustesse.

Par ailleurs, le 577 Prolisouple ECO² garantit aux artisans des performances identiques et aucun changement des habitudes de travail, en comparaison à des mortier-colle incluant du ciment Portland. Sa double consistance crémeuse garantit également un confort d’application lors de son utilisation, et une réduction de la fatigue pour l’applicateur.

L’aboutissement de six années de travail et de recherche

Il aura fallu six années de recherche et développement et une thèse avec l’université Paris Saclay pour aboutir à ce mortier-colle sans ciment Portland. Ce produit a fait l’objet d’un travail en mode projet entre le marketing, les ingénieurs produits et la R&D, afin de coller au plus proche des attentes des artisans. Innovant, il garantit une robustesse face aux variations de température malgré l’absence de ciment Portland.

La présentation du 577 Prolisouple ECO² est représentative de l’association du savoir-faire du centre de R&D de Parexlanko et à sa constante réflexion portée par des engagements RSE.

En effet, la marque mène de nombreux projets pour réduire son impact sur l’environnement et favoriser le bien-être des utilisateurs. La décarbonation de l’industrie, l’introduction des matières premières bas carbone, la diminution des impacts de la fin de vie des matériaux, la limitation de l'épuisement des ressources naturelles, la santé des utilisateurs (diminution de la pénibilité sur chantier, risques associés au produit) sont autant d’axes de travail sur lesquels Parexlanko agit.

Pour se procurer le 577 Prolisouple ECO², il faudra patienter jusqu’à septembre 2024, date à laquelle il sera disponible au travers des négoces professionnels.

Jérémy Leduc

Photo de une : Parexlanko