Sébastien Borie, concepteur du système constructif de maisons en ossatures bois nommé Facibloc souhaite améliorer la performance thermique de ce système commercialisé il y a un an et a choisi la solution Ecap d’Edilteco pour ses nombreux avantages.

Des blocs fabriqués en usine puis assemblés naît le système constructif breveté il y a un an : Facibloc, une maison en ossature bois aux propriétés thermiques et phoniques permettant rapidité de fabrication et facilité de pose. Sébastien Borie, l’homme derrière cette maison de blocs, souhaite rendre son système constructif encore plus performant, et s’est donc associé à l’entreprise Edilteco pour son sytème d'isolation thermique par l’extérieur (ITE), nommé Ecap. Depuis le début de ce nouveau partenariat, les premiers chantiers collaboratifs sont sortis de terre dans le Puy-de-Dôme et à Lyon. Trois extensions de maisons individuelles - conçues par Facibloc - bénéficieront du nouveau traitement thermique Ecap.

« Bâtir devient facile »

Chaque pièce de la maison devient ainsi un véritable assemblage de Lego, Facibloc fournit la lisse basse, la bande bitumeuse étanche, les blocs mureaux identifiés grâce à un plan de calepinage, la lisse de chainage, et toute la quincaillerie. Le système constructif devient alors un jeu d’enfant et respecte son mantra « bâtir devient facile » permettant à un « particulier novice » de construire sa maison ou son extension facilement et rapidement en suivant un plan d’assemblage. Le montage de la maison peut aussi être confié à une équipe indépendante si l’on est moins téméraire.

Une construction ©Facibloc

Ce qui semble devenir un jeu de construction ne fait pourtant pas de concession sur ses performances. Son ossature bois permet de réguler l’humidité dans l’habitat et se révèle respectueux de l’environnement grâce à de bas rejets de CO2. La solution propose des menuiseries recouvertes d’acier puis laqués, mais aussi en PVC, ou en aluminium, livrées avec des stores roulants ou un toit terrasse. Désormais, avec la collaboration d’Edilteco et sa solution d’ITE Ecap, les maisons seront dotées d’une isolation phonique et thermique répondant aux exigences de la RT2012, puis de la future RE2020.

Une performance thermique moins coûteuse

Lors de leur fabrication en usine, les plaques de polystyrène d’Edilteco sont recouvertes d’un sous-enduit de 3 millimètres de PSE (polystyrène expansé) puis d’une armature métallique en fibre de verre. Les plaques d’isolants sont faciles à poser. Elles sont préalablement découpées, et les emplacements des chevilles sont marqués et réalisés dans la couche d’isolant. La fabrication en usine et le fait de ne pas utiliser une bâche de protection pour les UV permet de gagner du temps sur les chantiers. Or, dans le BTP comme souvent, gain de temps rime avec économie.

L'isolant ©ITE Ecap

Pour les trois extensions de maisons réalisées dans le sud de la France, les propriétaires ont choisis des blocs isolés en laine de bois avec un revêtement en crépi blanc propre à Ecap, et une finition grésée. Ce revêtement à la finition Acrylic Colour permet de soigner l’esthétisme de la construction, tout en associant une résistance à l’attaque des mousses et des champignons. L’isolation thermique correspond à un R de 6,20, répondant donc aux exigences de la RE2020.

Rapidité, facilité, performance et économie, la nouvelle collaboration entre les deux entités propose de nombreux avantages qui sauront certainement séduire un nouveau public de constructeurs amateurs.

J.B

Photo de une : ©Facibloc et ©ITE ECAP