Des pièces en silicone produites en impression 3D

Décidément, l’impression 3D s’infiltre dans tous les réseaux du BTP, y compris les pièces souples et étanches dédiées au sanitaire. C’est en tout cas l’objet du partenariat entre Eriks, fournisseur de services en solutions d’étanchéité et élastomères, flexibles industriels, robinetterie et instrumentation, et Elkem Silicones, fabricant de silicones. Leur collaboration, âgée de deux ans, prend un nouveau tournant avec l’acquisition d’une machine d’impression 3D, opérationnelle dès janvier prochain.

Béton, façades complètes, menuiserie… L’impression 3D conquiert petit à petit les secteurs du BTP. Les entreprises Eriks et Elkem Silicones s’attaquent de leur côté à un domaine bien précis : les silicones dédiés aux solutions d’étanchéité et élastomères, flexibles industriels, robinetterie et instrumentation.

Leur collaboration remonte à 2019, lorsque les deux entreprises cherchaient une solution d’impression 3D, capable de produire des pièces en petite série en matériaux souples, au-delà du prototypage rapide. « En lien avec la stratégie d’open innovation que nous soutenons au sein de notre groupe Elkem, nous cherchions un partenaire industriel pour développer une solution innovante. Nous avons contacté pour ce projet la société Eriks, un fournisseur d’équipements et de services industriels, qui a su nous montrer son expertise », se rappelle Karsten Schlichter, program manager AM/3DP d'Elkem Silicones

Leurs efforts ont porté leurs fruits en septembre dernier, lorsqu’Eriks a obtenu une machine à impression 3D, opérationnelle dès janvier 2022 dans les locaux de Décines (69). L’occasion encore pour les deux partenaires d’unir leurs expertises. Alors que Elkem Silicones sera le fournisseur exclusif de produits silicones de sa gamme AMSilTM, dédié à la fabrication additive et à l’impression 3D, Eriks sera chargé de la fabrication additive des pièces. Ainsi le fournisseur et le fabricant tendent à rendre la conception et reproduction de pièces complexes plus rapide. Un enjeu important face à la pénurie actuelle des matériaux, nécessitant une gestion des stocks plus fluide pour gérer des délais de livraison plus courts.

De quoi réjouir les plombiers, chauffagistes et autres artisans liés au sanitaire. D’autant que l’impression 3D des silicones présentent d’autres avantages : biocompatibilité, bonne tenue thermique, résistance à l'oxydation, à l'ozone ainsi qu'aux UV...

« Cette coopération va nous permettre de valoriser notre expertise et de conforter notre ancrage français, tout en répondant à nos objectifs de croissance à l’international », se réjouit Vincent Lagarrigue, directeur général d’Eriks France.

Virginie Kroun

Photo de Une : Eriks