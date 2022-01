Interface signe deux nouvelles collections qui célèbrent la couleur

Avec le lancement de ses deux nouvelles collections, Heuga 727 et Woven Gradience, l’acteur du revêtement de sol Interface a décidé de célébrer la couleur. Ces deux gammes combinent coloris stimulants, nouvelles tendances et matériaux innovants.

Parmi les gammes les plus populaires d'Interface, la Heuga 727, lancée en 2010, a été remise au goût du jour. L’objectif étant de proposer à sa clientèle une combinaison d'options aux choix multiples, la sélection propose désormais 48 teintes allant des gris doux aux bleus et verts généreux, en passant par des neutres chauds. « Nous avons actualisé ses coloris pour refléter les tendances changeantes et émergentes du moment », commente Mandy Leeming, directrice du design.



La collection Woven Gradience, composée de 12 coloris, s’est inspirée quant à elle du mélange de différentes couleurs et textures de la nature, allant de la teinte océan à celle terracotta. La particularité ? Chaque teinte de la palette peut se mélanger à un gris ou à un autre ton dans le but de générer une palette de couleurs riche. « Les différents coloris peuvent se fondre l’un dans l’autre pour créer des allées ou des zones distinctes et sur mesure », explique la directrice du design.« Cette collection propose une approche astucieuse et fonctionnelle aux environnements de travail, sans jamais sacrifier la qualité, le design ni même la durabilité. »



Des collections neutres en carbone



En cohérence avec sa Mission Zéro® lancée en 1994, le spécialiste s’est engagé à ne plus avoir d’impact négatif sur l’environnement depuis 2020. Il faut dire que la marque a revu son taux d'émissions à la baisse, que ce soit, au niveau mondial, la quantité d'eau utilisée par unité de production dans les usines (-89 %), celle des déchets mis en décharge (-92 %) ou bien de gaz à effet de serre (-96 %).

Plus concrètement, Interface a décidé d'intégrer à la nouvelle version de sa gamme Heuga 727 ainsi qu’à sa nouvelle collection Woven Gradience, des dalles qui comprennent la sous-couche CQuestBio, à savoir sans PVC ni bitume et fabriquée à base de matériaux biosourcés et recyclés. Conformément au programme Carbon Neutral Floors, les dalles sont donc neutres en carbone, et ce tout au long de leur cycle de vie.

Par ailleurs, Interface s'est lancé un objectif encore plus ambitieux avec Climate Take Back, avec pour mission de devenir une entreprise régénératrice à horizon 2040.

Marie Gérald



Photo de Une : ©Interface