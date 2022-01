ThermaSoft Natura ou le grand bond de Knauf dans l’isolation biosourcée

Knauf France attendait de faire cette annonce depuis novembre, c’est chose faite : ce jeudi 20 janvier, le spécialiste a annoncé développer sa branche isolation vers le biosourcé. Comment ? En commençant par lancer un nouveau panneau isolant biosourcé, baptisé ThermaSoft Natura. Commercialisée dès mars 2022, la nouvelle solution, composée de coton, de lin et de jute, tend à concilier empreinte environnementale et performances techniques.

Lors de la présentation fin novembre de son bilan 2021 et de ses perspectives 2022, Knauf France évoquait, non sans trépigner, une prochaine annonce en janvier.



Ce jeudi, la marque lève le voile et nous fait part d'un grand saut pour sa branche isolation, à travers sa nouvelle solution ThermaSoft Natura. L’appellation « nature » n’est pas là pour que faire joli. Surtout quand on découvre la composition de l'isolant biosourcé du fabricant : moitié coton, le reste constitué de fibres de sacs de jute, mais aussi de lin.



Les deux premières matières proviennent de circuits de distribution européens puis recyclés dans le bassin méditerranéen, tandis que le lin - ressource dont l’Hexagone est le premier producteur – est extraite notamment dans le Nord de la France.



Bien que le mystère plane encore sur les portions exactes des composants, Knauf France reconnait que la formule, développée en six mois, n’est pas 100 % biosourcée. Le liant, polyester n’est pas végétal. « Le seul liant végétal qui existe c’est l’amidon, mais les petites bêtes aiment généralement l’amidon », rappelle Audrey Colantuono, cheffe de produits aménagement intérieur de la marque.



Un isolant classé A+ en termes de QAI

Commercialisés dès mars 2022, sous différentes épaisseurs, (45 à 200 mm) le panneau isolant ThermaSoft Natura rejoint les traditionnelles solutions de Knauf France. Pour rappel, celles-ci vont du polystyrène expansé à la laine de bois, en passant par le polyuréthane.

Le panneau isolant végétal et biosourcé ThermaSoft Natura de Knauf - Crédit photo : Knauf France



Alors que sa FDES est pour l’heure en cours de réalisation, la solution biosourcée de Knauf a déjà reçu l’étiquette A+ en termes de qualité de l’air intérieur, c’est-à-dire la plus haute de la classification. En prime, intégré à partir de mai prochain dans les systèmes cloisons et plafonds de Knauf – affirmant ses performances feu et acoustique - ThermaSoft Natura pourra bénéficier de divers labels environnementaux (BREEAM, HQE®, LEED…)



Performance assurée pour l’intérieur

Et ce en plus d’être exploitables dans tout programme de bâtiment, que ce soit le logement, le tertiaire, ou l’établissement recevant du public. Il faut dire que le panneau isolant s’applique dans différentes parties du bâti : cloisons distributives ou séparatives, contre-cloisons, combles perdus ou aménagés, comme en plafond. Leur point commun ? Elles sont toutes associées à l’isolation intérieure, mais surtout « pas à l’extérieur » prévient Bruno Burger, responsable du pôle aménagement intérieur de Knauf France.

Semi-rigide, le produit ThermaSoft Natura parvient à se compresser pour s'adapter aux rails - Crédit photo : Knauf France



Une évidence pour le spécialiste de l’aménagement intérieur, qui vante également chez ThermaSoft Natura sa performance technique, stimulée par ses composants. L’isolation thermique et acoustique, doublée d’une régulation de diffusion de chaleur est possible grâce au coton. La fibre de jute assure la rigidité et la régulation de l’humidité dans la structure. Enfin, le lin renforce la résistance du produit, en plus de sa capacité de régulation thermique.



Ainsi, la conductivité thermique de ThermaSoft Natura – dite « Lambda » - est de 38, soit 0,038 W/m.K, important pour le confort d’hiver. Couplé à la densité de 40 kg/m3 du panneau, cette caractéristique confère à la solution des propriétés de déphasages essentielles pour le confort d’été.



Une facilité de mise en œuvre

Au-delà d’être performant, Knauf ThermaSoft Natura se veut facile à manipuler. Le panneau, disponible en format de 1250 x 600 mm, « à la découpe, dégage peu de poussière et très peu de perte de matière. Du coup le travail de l'artisan va être beaucoup plus agréable. Il va travailler dans un environnement sain. Et l'avantage aussi de rendre un chantier propre, c'est que l'image de professionnalisme de l'artisan va s'améliorer », expose Audrey Colantuono.



D’autant que la découpe des panneaux tend à être rapide et propre, que ce soit sur une surface ou à main levée, comme avec une diversité d’outils (couteau à laine, scie à batterie…)



Autre qualité des panneaux Knauf ThermaSoft Natura : leur compressibilité, possible grâce à leur semi-rigidité. Le produit peut ainsi s'infiltrer dans le bord d'une fenêtre, pour reprendre sa forme initiale une fois appliquée.



En bref, tant de qualités qu’ont pu notamment estimer des artisans applicateurs lors d’une phase test du produit, sur des chantiers pour particuliers, mais également professionnels.



Un produit paré pour la RE2020 ?



Sur un marché national d’isolants où les solutions concentrent 8 % de parts, Knauf France, à travers ThermaSoft Natura, souhaite atteindre les « 1,52 % », estime Audrey Colantuono.



Une offre tirée par la demande de particuliers, friands de solutions durables et naturelles. Enjeu auquel la marque cherchait déjà répondre par son dispositif de collecte et de recyclage du PSE, Knauf Circular.



En plus de s’adapter à la feuille de route de la future REP bâtiment, Knauf ThermaSoft Natura, cherche à suivre les directement de la RE2020, entrée en vigueur le 1er janvier. Bien que l’utilité du panneau d’isolation pour la rénovation soit sans équivoque, est-elle très souhaitée par les acteurs de la construction neuve ?



C’est en tout cas ce que pense la cheffe de produits de Knauf France, selon qu’il y a « des promoteurs immobiliers, qui vont chercher à surfer sur la RE2020 et la tendance grandissante. Vous avez par exemple Bouygues qui va se tourner vers la construction bois, ou d’autres filiales alternatives, parce qu’il sent bien que c’est l’avenir. On n’est pas dans le classique de la construction, mais c’est ce qui va devoir remplacer le classique ».



Et Christine Muscat, directrice générale du fabricant, de souligner cependant qu'il est important que chacun des produits Knauf France « trouve sa place dans la réglementation (...). Le gage pour nous c'est d'améliorer en force cette diversité de solutions ». Elle conclut : « Pour nous, il n'y a aucune intention d'organiser une cannibalisation de nos produits entre eux ».

Virginie Kroun

Photo de Une : Virginie Kroun