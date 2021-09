La Tenue des Pros, un site internet dédié aux professionnels du BTP

Après le succès de ses deux premiers sites web spécialisés dans les tenues professionnelles, le groupe Tariket lance un nouveau site dédié aux professionnels du BTP. Ainsi, “La Tenue des Pros” propose de nombreuses marques de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle (EPI). Présentation.

Titulaire d’une licence éco-gestion, Khaled Tariket lance en 2015 une première entreprise spécialisée dans la vente de vêtements médicaux via le site internet "Blouse médicale". Quelques mois plus tard, il crée une deuxième entreprise, "Pro Textile Factory", regroupant deux nouveaux sites internet : "Veste de cuisine" et "La Tenue des Pros".

Ce dernier, destiné aux personnes travaillant dans l'artisanat et le BTP, propose notamment une vaste sélection de vestes qui garantissent la sécurité du professionnel en le protégeant des blessures, du feu, de l’électricité, des salissures... Il propose également des pantalons, et des équipements de protection individuelle (EPI), comme des chaussures de sécurité, des gants, des casques, et des lunettes de protection, pour les hommes et pour les femmes.

« Les professionnels du bâtiment doivent porter des vêtements ainsi que des chaussures de travail appropriés leur permettant de travailler en toute sécurité en extérieur, quelles que soient les conditions climatiques », souligne Khaled Tariket.

Le site réunit ainsi des marques telles que le fournisseur de chaussures de sécurité Abeba, la marque allemande BP, ou encore la marque irlandaise Portwest, et offre également la possibilité de personnaliser ses vêtements de travail ainsi que de bénéficier du service Click and Collect.

Marie Gérald

Photo de Une : La Tenue Des Pros