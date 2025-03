Lafarge France invente un béton qui prévient les inondations

Face à l'intensification des épisodes climatiques extrêmes, Lafarge France dévoile Hydromedia NewAir, un béton drainant et dépolluant. Conçu pour infiltrer l'eau de pluie et purifier l'air, il contribue également à atténuer les îlots de chaleur.

Lafarge France innove avec Hydromedia NewAir , un béton drainant et dépolluant qui répond aux défis de la pollution de l'air, des inondations urbaines et des îlots de chaleur.

Un béton au service des villes de demain

Hydromedia NewAir se distingue par sa capacité à permettre l'infiltration de l'eau de pluie , notamment le risque d'inondation et de saturation des réseaux d'évacuation.

En restituant l'humidité emmagasinée lors des épisodes de chaleur, il participe également à la lutte contre les îlots de chaleur, un problème majeur dans les zones densément urbanisées.

« Ce béton incarne notre ambition de proposer des solutions innovantes pour les villes d'aujourd'hui et de demain. En captant les polluants atmosphériques, il contribue à améliorer la qualité de l'air tout en jouant un rôle essentiel dans la prévention des inondations et la lutte contre les îlots de chaleur », souligne Mejda Jan Bendani, chef de marché des aménagements urbains et décoratifs chez Lafarge France.

Reposant sur une technologie brevetée, il est capable d'égoutter jusqu'à 50 litres d'eau par mètre carré et par seconde, avec une perméabilité supérieure à 3 mm/s.

Une fois absorbés, les polluants sont transformés en sels de calcium, progressivement éliminés sous l'effet des prélèvements.

Hydromedia NewAir est adapté à différents types d'aménagements extérieurs, qu'ils soient publics ou privés. Il convient également bien pour les espaces piétons que pour les zones avec un passage occasionnel de véhicules. On peut l'utiliser pour des rues piétonnes, des trottoirs, des parkings, des parvis, des pistes cyclables, ainsi que pour les voies et stations de tramways.

Marie Gérald

Photo de Une : Lafarge France