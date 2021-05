Lancée fin 2020, Leasydoor permet aux installateurs de proposer leurs équipements (portail, barrière levante, contrôle d’accès…) en location longue durée à leurs clients professionnels. La marque propose également un outil en ligne. Parmi les fonctionnalités disponibles, un espace de signature électronique et de gestion des contrats.

Leasydoor est née de plusieurs constats : alors que les modes de consommation évoluent, la société a souhaité proposer une offre phygitale totalement nouvelle. La marque permet à des entreprises et des administrations de louer des équipements de fermetures et de contrôle d’accès sur une longue durée, le tout à un coût maîtrisé, puisque le contrat s’adapte aux besoins des clients, et à leur budget.

Les solutions locatives sont dédiées aux installateurs partenaires, aux clients finaux (industrie & logistique, résidence, commerces de proximité, sites de loisirs, tertiaire et administration, grandes surfaces, hôtels & restaurants) et aux intermédiaires prescripteurs de la profession, que sont les syndics, les architectes et les maîtres d’oeuvre.

Tous les outils financiers, techniques et marketing sont mis à disposition des installateurs pour qu’ils proposent des contrats évolutifs à leurs clients, une façon de les fidéliser et de se différencier tout en étant rémunéré comme lors d’une installation classique.

Pour les clients, Leasydoor est l’occasion d’installer un équipement sans impacter leur trésorerie, et aussi de s’adapter aux mutations du marché (produits connectés, normes…). « Lorsqu’on achète un magasin, il y a beaucoup de frais à engager. La location permet de lisser ces frais sur plusieurs années, mais aussi de lier un partenariat avec l’installateur car tout est inclus : la maintenance des équipements aussi. Pouvoir mener ce projet en location longue durée plutôt qu’en achat a été une véritable bouffé d’oxygène », explique Arnaud Gouedar, dirigeant d’un magasin d’achat-vente de produits d’occasion, où il a fait installer 10 rideaux métalliques.

Des offres selon les besoins

Chaque client peut choisir son niveau de service : LeasyLoc (location uniquement), LeasyServices (location et maintenance) et LeasyParc (location est gestion de parc). La location longue durée initiale conseillée est de 12 à 60 mois. En fin de contrat, le client peut prolonger son contrat sur un loyer très modéré, et peut ajouter, s’il le souhaite, des équipements dans son parc.

Outre le service de location longue durée, Leasydoor propose un outil en ligne aux multiples fonctionnalités : simulation des coûts mensuels de location, espace de signature électronique et espace de gestion des contrats. Les équipes proposent également des formations pour accompagner les installateurs dans leur parcours.

Rose Colombel