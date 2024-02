Mi-janvier, la marque Mondelin lance Héliss. Ce couteau de finition est multifonction, grâce à un jeu de lames et un embout de vissage intégré. Un outil pratique pour les plâtriers, peintres ou plaquistes exerçant dans des zones difficiles d'accès.

C’est lors de son séminaire commercial, le 15 janvier dernier, que Mondelin, fabricant d’outils de finition pour peintres et plaquistes, a lancé sa dernière innovation.

Il s’agit de Héliss, son premier couteau multifonction. Fabriqué en France dans l’usine Mondelin d’Ambierle (Loire), il est léger (170 grammes) et disponible chez les revendeurs Mondelin à un prix conseillé de 35 euros HT.

Un jeu de lames et un embout de vissage intégrés dans un couteau

Le modèle est inspiré des petits couteaux américains. Il est doté d’un manche en bois de hêtre verni, qui facilite le nettoyage, mais abrite également tout un attirail. D’abord un jeu de quatre lames en acier inoxydable pour différents besoins de finition : une lame biseautée longue de 3 centimètre et épaisse d’1 millimètre pour racler, deux pour lisser les enduits (respectivement d’une longueur de 2 cm et de 3 cm, épaisseur 0,7 mm) et enfin une quatrième pointue pour faire les angles inférieurs à 90 °. Une molette permet un blocage de ces lames pour une utilisation sécurisée.

Composition de la lame Héliss - Source : Mondelin

Ces lames orientables et l’angle de dépouille offrent un accès aux zones difficiles, tels que les encadrements de portes et de fenêtres.

Démonstration de lame Héliss - Source : Mondelin

À l’autre bout du manche, on retrouve un embout de vissage (PH2), afin que les professionnels ajustent les vis qui dépassent.

Démonstration du couteau Héliss - Source : Mondelin

10 artisans plaquistes consultés pour la conception

La conception de Héliss remonte à moins d’un an. Durant cette phase, 10 artisans plaquistes ont pu tester les différents prototypes de l’outil.

« Je vais pouvoir l’avoir tout le temps dans ma poche pour les endroits difficiles, cela m’évitera d’avoir plusieurs petits couteaux », se réjouit dans un communiqué Jean-Luc Laurand de l’entreprise Décloitre. « Bonne idée cet embout de vissage pour les vis qui dépassent », salue Loïc Sybelin de La Pacaudière. « J’aurais bien aimé l’avoir lors de mon dernier chantier pour faire les lissages entre les poutres de charpente apparentes avec la lame pointue », confie de son côté Thomas Picard de Lombard.

Bref, les éloges fusent sur Héliss. Et si le couteau s’adresse plus aux plâtriers, peintres ou aux plaquistes, les artisans multi-métiers ou qui font de la rénovation peuvent s'en servir, nous indiquent les équipes Mondelin. Quand on demande à Marion Demore, cheffe de marque pour Mondelin, si la solution présente un mode d’entretien particulier, sa réponse est simple : « Les conseils sont les mêmes que pour tous les outils qui appliquent des enduits, il faut bien nettoyer les lames après chaque utilisation ».

Toutefois, le modèle Heliss tend-il à évoluer et intégrer des nouvelles fonctionnalités ? « Nous avons développé cet outil avec des artisans et nous avons intégré toutes leurs remarques. Nous restons bien évidemment à l’écoute pour anticiper de nouveaux besoins et éventuellement faire évoluer le produit. Le fait de fabriquer entièrement le produit nous apporte cette souplesse d’intégrer des modifications dès que nous avons un besoin », nous répond Marion Demore.

Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de Une : Mondelin