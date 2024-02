Tuiles en terre cuite : Terreal lance « La Losangée »

Le fabricant de tuiles en terre cuite Terreal complète sa gamme rénovation, en lançant sa nouvelle tuile « Losangée », notamment destinée aux bâtiments historiques.

Après avoir dévoilé sa nouvelle noue nervurée auto-porteuse pour toiture, Terreal présente sa tuile en terre cuite « La Losangée », destinée à la rénovation des bâtiments anciens.

La nouvelle tuile "Losangée" de Terreal

Un style adapté à toutes les régions françaises

Le fabricant souligne que cette tuile rappelle notamment le style des anciennes tuiles à emboitement de la fin du 19ème siècle, mais aussi la toiture des maisons de style colonial.

« Nous allons encore plus loin pour la rénovation des bâtiments historiques avec la Losangée qui est la tuile de rénovation par excellence. Elle fait partie des premières tuiles pressées qui ont vu le jour en Île-de-France et dans l'ouest de la France, notamment en Nouvelle-Aquitaine, avant de s’étendre sur l’ensemble du pays », explique Émilie Benjamin, cheffe de marché couverture tuiles et isolation chez Terreal.

Disponible en coloris « rouge » et « vieilli », « La Losangée » a d’ores et déjà été mise en œuvre à Lyon, dans le cadre de la rénovation d’un immeuble de logements construit en 1800. La tuile losangée a ainsi été posée sur 372 m2 de toiture.

La nouvelle tuile mise en oeuvre pour la rénovation d'un immeuble de logements à Lyon. Crédit photo : Terreal

Côté technique, son double emboitement garantit une bonne étanchéité, mais aussi une pose économique puisqu’elle nécessite 12 à 14 tuiles par m2.

Claire Lemonnier

Photo de une : Terreal