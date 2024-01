Les showrooms Envie de salle de bain semblent prêts pour le lancement MaPrimeAdapt’. L’équipementier de l’enseigne Cedeo nous révèle ses innovations développées en 2023, tant pour les particuliers que les professionnels de l’autonomie.

L’entrée en vigueur de MaPrimeAdapt’ en janvier 2024 a placé plusieurs secteurs en état d’effervescence, y compris le bâtiment. Pour rappel, l’aide tend à financer des travaux d’adaptation du logement au vieillissement et à la perte d’autonomie.

L’année 2023 n’a pas été de tout repos notamment pour Envie de salle de bain, réseau de showrooms rattaché à Cedeo, enseigne du groupe Saint-Gobain Distribution Bâtiment (SGDB) France.

Une agora pour les AMO, particuliers et artisans du bâtiment Envie de salle de bain propose 15 000 références, réparties entre 70 marques. Depuis 2017, l’équipementier accompagné 100 000 projets de réaménagement de salle de bains, dont environ 15 % adressés à l’amélioration du quotidien des séniors et des personnes en perte d’autonomie. Pour Cyrille Malfilatre, directeur de la filière Envie de salle de bain chez Cedeo, les showsrooms forment une sorte d’« agora » où se rencontrent différents acteurs concernés par MaPrimeAdapt’. On retrouve les particuliers - aussi bien les personnes en perte d’autonomie que les aidants - , les assistants à la maîtrise d’ouvrage (AMO) - obligatoire dans les chantiers financés par l’aide - ainsi que bien évidemment les artisans du bâtiment. Des publics aux besoins différents et auxquels Envie de salle de bain tend à répondre par différentes nouveautés. « 2023 a été une année riche de l'accessibilité. On n’agit pas comme des opportunistes de marché, c'est juste qu'on la pratique réellement depuis plus de 15 ans, voire 20 ans », défend Cyrille Malfilatre.

Toujours plus de professionels qualifiés

Sans surprise, l’enseigne Cedeo a développé de nouveaux formats pour renseigner et sensibiliser ses différentes clientèles en la matière.

Niveau produits, le distributeur propose une nouvelle édition du catalogue Habitat Confort. Sur 100 pages, il recense 480 références de produits adaptés l’accessibilité à travers cinq chapitres : la douche, le meuble lavabo, le coin toilettes, les accessoires et la cuisine.

La version 2023-2024 est enrichie de pages d’explications concernant les solutions, conseils et accompagnement en termes d’adaptation du logement à l’autonomie. Des solutions packages avec 11 configurations (8 douches, 1 salle de bain complète et 2 Packs WC) avec des prix indicatifs sont proposés.

Un nouveau guide de Cedeo s’adresse plus à l’ensemble des professionnels de l’autonomie. Il affiche l’offre disponible dans les showrooms, mais également les grands principes de l’accessibilité, ou bien les démarches autour de MaPrimeAdapt’. Il sert d’outil commun pour les pros du bâtiment, comme les AMO et ergothérapeutes.

Derrière, Cedeo ne cache pas envie de renforcer son réseau de professionnels qualifiés et recommandés. À l’échelle du bâtiment, l’enseigne encourage les professionnels à suivre une des formations suivantes : le programme de formation Handibat/Silverbat de la CAPEB ou bien le programme digital Proadapt de la FFB. À travers « Place de la Qualif », dispositif de son service Cedeo Boost, elle propose aussi de financer le reste à charge que doivent régler les entreprises, estimées à 300 euros.

Une offre d'aménagements moins stigmatisante, plus esthétisante

Ce n’est pas tout de mettre en avant l’offre accessibilité, encore faut-il que celle-ci séduise du point de vue design. C’est ce qui a motivé Cedeo à déployer dans 103 showrooms Envie de salle de bain l’ambiance OPA OMA.

Le nom est un clin d’oeil aux noms affectueux donnés aux grands-pères et grands-mères en allemand. Pour autant, sur le plan esthétique, l’ambiance ne se veut ni stigmatisante, ni médicalisée.

L’espace consacré sur le showroom Envie de salle de bain à Nanterre (92) met en scène divers dispositifs adaptés au vieillissement : vasques sans rebord, parois (pliantes, pivotantes ou battantes), assises et main courante, barres de maintien intégrant la robinetterie… Mais les couleurs choisies, alliant teintes beige et vert tendres, viennent ajouter un autre type de confort pour l’usager.

Espace OPA OMA disponible sur le showroom Envie de salle de bain de Nanterre (92) - Crédits photo : V.K

Une manière de s’adapter à deux publics de particuliers : la personne en perte d’autonomie mais aussi son aidant. « Il y a le rôle aussi des accompagnants, qui veulent quand même pour leur habitat avoir quelque chose d'esthétique », indique durant la visite Thomas Menard, directeur Marketing des showroom Envie de salle de bains. « Le particulier est de plus en plus informé et là où avant il allait voir son artisan, qui lui prescrivait les produits. Aujourd'hui le client, il lit les magazines de déco, il se place en tant que prescripteur », poursuit-il. D’autant que : « sur l’intégralité de nos ambiances pour OPA OMA, on a différents styles. On peut traiter dans un style plus héritage avec un petit peu de marbre, comme dans un style plus nature. On peut tout accessoiriser et personnaliser ».

Ce niveau de personnalisation inclut-il les cas de perte de confort visuel, qui invoque des repère plus colorés ? « On a de quoi répondre à la prescription des ergothérapeutes ou des AMO. Par exemple, on ne mettra pas la même couleur si une personne a une DMLA, mais plus un rouge, un bleu », nous répond Jean-Philippe Arnoux, directeur de la Silver Économie au sein la SGDB France. Des couleurs et motifs plus chatoyants sont prévus pour un autre public : les enfants en situation de handicap, auxquels pense de plus en plus Cedeo.

Démonstration du configurateur Envie de salle de bain - Crédit photo : V.K

Par ailleurs, les showrooms Envie de salle de bain mettent à disposition un configurateur 3D. Accessible aussi bien pour les particuliers que les professionnels de l’autonomie, l’outil permet d’adapter de créer des projets sur-mesure aux besoins des usagers et obstacles de la salle de bain existante. Une future intelligence artificielle est en cours de déploiement pour prendre en compte ces spécificités. Il intègre la partie accessibilité du catalogue Habitat Confort, ses 11 configurations packagées et l’ambiance OPA OMA. Le tout dans son chiffrage estimatif de budget.

Virginie Kroun

Photo de Une : V.K