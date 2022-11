Après cinq ans de R&D, Griffon, le spécialiste en produits d'assemblage, de collage, d'étanchéité et de protection, lançait l’été dernier RPS-300. La solution permet de rénover et protéger toute une diversité de surfaces extérieures. Les explications de Thierry Tardif, Key Account Manager au sein de Bolton Adhesives, groupe auquel est rattaché la marque.

Les UV et intempéries mènent la vie dure aux surfaces extérieures, qu'il s'agisse de sols, de bardage ou d'ouvertures et qu'importe la matière (PVC, métal peint, pierre, carrelage, etc.).

C'est ce à quoi répond Griffon. Après cinq ans de recherche et développement et la sortie de son déboucheur en granulés Stex Granules, commercialisait l'été dernier son nouveau produit RPS-300.

« Rénover sans remplacer » les surfaces extérieures détériorées

Le but de cette solution multi-tâches ? « Rénover sans remplacer » les surfaces extérieures détériorées.

Par sa formule, le RPS-300 redonne, d’un coup de chiffon, un coup de jeune auxdites surfaces. Par exemple, « quand vous regardez une peinture au microscope, elle fait des petites pointes au fil des années, à force d’être attaquée par les UV et aléas climatiques. Là on vient retendre la peinture », nous illustre Thierry Tardif, Key Account Manager au sein de Bolton Adhesives, groupe auquel est rattaché la marque Griffon.

Aussi, la solution forme « un film déperlant dessus. Ça va protéger et c’est hydrophobe », ajoute-t-il. De quoi protéger des futures intempéries ou saletés, qui vont glisser sur les surfaces couvertes d’une couche de RPS-300.

La solution prend des allures de potion magique. Pour autant, son utilisation requiert le port de gants protecteurs, que ce soit par l'utilisateur particulier comme professionnel. Les artisans du bâtiment à qui s'adresse l'innovation de Griffon sont nombreux : menuisiers, maçons, pisciniers, carreleurs, électriciens…

Disponible sous forme de bouteille de 500 ml, le RPS-300 peut couvrir jusqu’à 10m2 de surface, vendue à 30 euros au grand-public. Chez l’artisan, « c’est un peu moins cher », précise Thierry Tardif, disponible à des prix moins conséquents chez les négoces.



Propos recueillis par Virginie Kroun



Photo de Une : V.K