Pour offrir davantage de possibilités esthétiques dans des projets de rénovation et d’embellissement de l’habitat, AkzoNobel lance AkzoNobel Color Studio. Il s’agit d’une palette d’outils, allant du mur de couleurs aux nuanciers.

Si la rénovation énergétique des logements bat son plein, les travaux d’ordre esthétique ont aussi leur importance. C’est ce que soutient AkzoNobel, spécialiste des peintures et revêtements.

Le groupe, qui réunit des marques reconnues (Sikkens, Trimetal, Levis, Astral et Corona Bâtiment), a annoncé ce vendredi 27 octobre AkzoNobel Color Studio, une malette d’outils visant à mieux orienter le choix des acteurs impliqués dans un tel chantier.

Objectif : devenir un référentiel de la couleur dans le secteur du bâtiment.

« Utiliser la couleur dans des projets de rénovation et d’embellissement de l’habitat est souvent perçu comme complexe, avec la crainte de faire le mauvais choix dans l’association des teintes », justifie le fabricant, dans un communiqué.

Disponible aujourd’hui dans les points de vente Sikkens Solutions et partenaires affiliés, AkzoNobel Color Studio se compose notamment d’un mur de couleurs avec des éléments mobiles, des lèches de teintes, une carte de teintes et des nuanciers.

Rien que dans « L'Essentielle », 120 teintes ont été sélectionnées par les experts couleur d'AkzoNobel. La palette se décline en quatre nuanciers : « Énergie » - variante d’ocres, verts et rouges chaleureux -, « Subtile » qui contient 30 couleurs sobres et intemporelles, « Authentique » tout en tons crèmes et bruns, et « Vibration » aux inspirations végétales et minérales.

« Ce nouveau concept a vocation à devenir le référentiel incontournable de la couleur dans le secteur du bâtiment. Un véritable partenaire des peintres, des maîtres d'œuvre, des architectes et des décorateurs », affiche Joséphine Gil, cheffe de projet Marketing AkzoNobel.

Virginie Kroun

Photo de Une : AkzoNobel