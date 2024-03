Rockwool, spécialiste des solutions d’isolation en laine de roche, lance Rockterrace, sa nouvelle solution d’isolation. Faite à partir de laine de roche, cette solution est spécialement conçue pour les toitures terrasses accessibles.

L’entreprise Rockwool lance sa nouvelle solution d’isolation. Baptisée Rockterrace, celle-ci est fabriquée à partir de laine de roche et est spécialement conçue pour les toitures terrasses accessibles. Rockterrace contribue ainsi à sécuriser et à rendre disponible les toitures terrasses à un ensemble de nouveaux usages.

Augmenter le confort en réduisant les risques de sinistres

Cette nouvelle solution, éligible aux aides financières, présente une bonne tenue mécanique et une certaine facilité de mise en œuvre. Sa pose est rapide, avec jusqu’à 300 mm en un seul lit. Ce qui peut représenter un gain de temps important sur les chantiers. En outre, Rockterrace réagit parfaitement à l’eau. De quoi assurer une sécurité supplémentaire pour des espaces particulièrement exposés aux intempéries.

Des caractéristiques qui peuvent s’avérer pertinentes quand vient l’idée d’aménager une toiture terrasse. En plus de son bénéfice esthétique et de son rôle essentiel dans l’amélioration du confort des habitations, la toiture terrasse peut permettre la réduction de l’impact des îlots de chaleur urbains, notamment en réduisant les ponts thermiques et en participant à la re-végétalisation des villes.

Allier confort thermique et protection contre les incendies

Rockterrace offre également une sécurité optimale contre le feu. La laine de roche, qui compose la solution, est naturellement incombustible et résiste à des températures supérieures à 1 000 °C.

Au-delà de la protection qu’elle assure contre les incendies, la laine de roche apporte un important confort thermique. Sa densité élevée offre une grande résistance à l’écoulement d’air et au flux thermique. La stabilité dimensionnelle du produit assure également une réduction des ponts thermiques, et en fait une solution fiable et pérenne avec une bonne tenue dans le temps de la membrane d’étanchéité.

Une solution durable

Facilité de mise en œuvre, réduction des sinistres, confort thermique… En plus de tous ces attributs, la laine de roche est dotée d’une grande longévité. Avec une durée de vie supérieure à 65 ans, la laine de roche Rockwool peut perdurer dans le temps sans perdre ses performances thermiques.

La nouvelle solution peut aussi être recyclée à l’infini. Composés à 75 % de matière vierge, les produits Rockwool peuvent être recyclés grâce au service Rockcycle. Ce service, proposé depuis plus d’une dizaine d’années dans le pays, permet de collecter et recycler les déchets et/ou les chutes de chantier pour en faire de nouveaux isolants.

Ce service a notamment permis de collecter et recycler plus de 2 000 tonnes de laine de roche sur le marché français au cours de l’année 2023.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Rockwool