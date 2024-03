Comme s’il s’agissait d’un record à battre, la marque Wibaie sort l’option « Battement Mince ». Dans cette nouvelle configuration, les battements des menuiseries affichent presque deux fois moins d’épaisseur que dans les modèles standards.

Wibaie, fabricant de menuiseries du groupe Liébot, l’a présenté début février : l’option exclusive « Battement Mince et poignée centrée ». L’idée derrière cette innovation : proposer des fenêtres aluminium à battements plus fins, allant jusqu’à 50 mm.

Jusqu’à 30 % de profilés visibles en moins

Avec l’option « Battement Mince et poignée centrée », les battements des fenêtres atteignent seulement 66 mm en intérieur et 50 mm en extérieur. Et ce contre respectivement 96 mm et 85 mm dans les modèles standards.

« Les fenêtres aluminium à battement mince augmentent le clair de vitrage et améliorent l’apport de lumière et de chaleur naturelles. Côté esthétique, la grande finesse des profilés rehausse l’élégance de la fenêtre. Un design tendance agrémenté d’une poignée centrée qui peut être assortie à la couleur de la menuiserie », met en avant Wibaie dans un communiqué.

Une démarche d’éco-conception pour Wibaie, car en plus des gains en confort thermique, l’option « Battement mince » permet une réduction de la quantité de profilés visibles. Plus précisément jusqu’à 30 %, par rapport à une fenêtre 2 vantaux de 1250 x 1200 mm, utilisée comme point de référence standard.

De gauche à droite : le modèle de poignée ALFA et le modèle SIGMA - Crédits photo : Wibaie

Dans cette configuration, le vitrage proposé en standard est un 4/16/4 FE Argon. Côté poignées centrées, l’option propose les modèles ALFA (coloris Blanc, Noir, Gris 7016, Aspect Inox) ou SIGMA (couleur assortie à la fenêtre).

Virginie Kroun

Photo de Une : Wibaie