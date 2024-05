Tarkett réinvente ses revêtements hétérogènes

Nouveau printemps, nouvelle gamme de revêtements chez Tarkett. Les évolutions concernent surtout ses produits hétérogènes, qui tendent à allier performances technique et acoustique. Le point avec Delphine Margrain Louis, directrice marketing pour Tarkett France.

Comment Tarkett a abordé cette année 2024 ?

Delphine Margrain Louis : C’est une année de grands changements de nos gammes. Une des sous-jacentes, c'est l'innovation technologique, avec des sols qui vont être plus confortables, dans tout ce que cela veut dire pour les utilisateurs, et plus résistant et plus durable, dans le temps comme du point de vue développement durable.

L’autre sous-jacente de ces innovations, c'est que l’on va essayer d’adresser par destination. On va développer des produits pour adresser le bureau, la santé, l'éducation ou l'habitat et à chaque fois avec une approche adaptée. Notre approche sur chacun de ces segments va être multi-produits et consiste à développer autant du PVC, de la moquette, des produits en dalles ou en rouleau, etc. L’idée étant de répondre à tous les besoins des différentes zones, de toutes ces destinations.

On va aller voir des architectes spécialisés dans la santé ou dans les bureaux, par exemple, afin de travailler sur tout un portefeuille de produits, sur lesquels nos designers ont travaillé de manière à ce qu'ils puissent toujours aller ensemble.

Et parmi ces changements, quelle est l'innovation phare de Tarkett ?

Delphine Margrain Louis : Notre nouvelle gamme de produits hétérogènes Excellence. C’est un très gros segment en France, avec des produits principalement en rouleau mais pas que. Ils peuvent être acoustiques ou imprimés, comprenant une variété de couleurs et de décors très large.

Crédits photo : Tarkett

Dans l'autre segment, produits homogènes, ces derniers sont teintés dans la masse pour être ultra-résistants. Ce qui les rend adaptés principalement à l'univers des hôpitaux, mais offrant moins de possibilités en termes de décor. Et aujourd'hui, on est capable d'avoir des gammes hétérogènes, qui sont beaucoup plus variées et qualitatives en termes de design et de décor, mais qui sont aussi résistantes que les gammes de produits homogènes.

Comment se composent ces nouveaux produits hétérogènes ?

Delphine Margrain Louis : Nos gammes hétérogènes sont comme les gammes homogènes. Au cœur du revêtement, il y a un voile de verre qui fait la rigidité et la résistance du produit, pour qu'il ne bouge pas. Ensuite, on retrouve du PVC de plus ou moins grande épaisseur.

Il s’agit d’un revêtement relativement dur, mais c'est la façon dont sont faits aussi les revêtements homogènes. Ces derniers sont très utilisés dans les hôpitaux, parce qu’il présente une bonne roulabilité et facilite le transport de charges lourdes, comme un lit médicalisé par exemple. Vu que le produit est compact, la charge lourde ne vient pas s'enfoncer.

Crédits photo : Tarkett

On a aussi des revêtements qui ont des propriétés acoustiques, car on met une mousse en envers plus ou moins épaisse. Tout le challenge c'est d'avoir à la fois les propriétés acoustiques et permettre une bonne roulabilité. Et puis avoir un revêtement qui dure dans le temps et qui ne soit pas abîmé en terme de poinçonnement statique, c’est-à-dire une charge très lourde sur une surface très petite.

C'est tout ce réglage-là qui est le plus compliqué, car en règle générale, plus le poinçonnement est faible, plus l'acoustique est meilleur. Sur ce point-là, on a un nouveau profil dans notre gamme hétérogène, qui arrive à allier les deux contraintes. On est à 17 dB en acoustique - au lieu de 15 dB pour nos concurrents - et un poinçonnement statique faible de 0,03 mm.

Comment distinguerez-vous les besoins des divers univers bâtiments auxquels s’adresse Tarkett ?



Delphine Margrain Louis : Pour la partie non-résidentielle les profils vont être beaucoup plus résistants - aux rayures, aux tâches - tout en offrant des décors plus neutres ou classiques. On va compter par exemple des produits en PVC, en dalle dont les couleurs s'accordent à de la moquette.

Sur la partie habitat, on a une grande variété en bois d'imitation, en céramique. Par contre, dès qu’on parle de logements collectifs, d'immeubles, il y a forcément des propriétés acoustiques qui sont très importantes. Mais le confort, ce n’est pas seulement l'acoustique, ni le design en lui-même.

Il y a deux autres choses : la matité, c’est-à-dire un sol qui est mate et ne reflète pas la lumière. C'est beaucoup plus reposant, beaucoup plus chaleureux, important dans tous les espaces, mais encore plus dans l'habitat. Et puis il y a aussi le confort à la marche, l’aspect un petit peu « moelleux ».

Après, au sein du non-résidentiel, les écoles maternelles, pour les jeunes enfants, on développe des coloris qui vont être unis ou à motifs assez vifs, pour leur apporter des univers assez stimulants.

Quelle contribution ont apporté les architectes dans cette refonte de la collection hétérogène ?

Delphine Margrain Louis : Les architectes préconisent de plus en plus des gammes hétérogènes puisqu’on veut faire progressivement rentrer la ville ou du moins la maison dans l'hôpital.

Le but est donc d’imaginer vraiment des espaces différents dans les chambres, où, pour recouvrer la santé, on essaie de concevoir des décors, des environnements qui se rapprochent un petit peu de ce qu'on peut avoir chez soi, qu’ils soient plus chaleureux.

​Crédits photo : Tarkett ​

Notre nouvelle gamme Excellence s’y prête bien, puisqu’il y a 93 décors pour les sols. On compte 26 pour les murs sur la gamme ProtectWALL et une vingtaine pour les escaliers différents sur le gamme Tapiflex Escalier. Tous sont répartis sur trois grands axes de couleurs : unis, graphiques, des plus naturelles - avec des imitations bois ou minéraux. On va avoir des imitations céramique avec une largeur de designs et de couleurs, pour créer du zoning, avec des atmosphères différentes.

On a un brevet sur un traitement de surface qui s'appelle le Tektonium, qui permet à cette gamme une meilleure nettoyabilité, la meilleure facilité d'entretien et la meilleure résistance aux rayures aux impacts du marché.

Ce qui est aussi assez exceptionnel sur cette nouvelle gamme, c'est qu’en plus de renouveler toutes les gammes de sol - les acoustiques, les compacts - les gammes pour les escaliers, on renouvelle aussi les gammes murales souples, qui peuvent tout à fait évidemment se coordonner entre eux et avec les sols. C’est ce qu’on a appelé chez Tarkett le Mix and Match.

D’autant que la gamme est renouvelée à 80 % par an en termes de design et de décor. Toute l’actuelle gamme hétérogène à fort trafic va être arrêtée et substituée à partir d’avril. Aujourd’hui, seul le segment des homogènes pour l'instant ne change pas, qui va connaître un renouveau à partir de juin.

Est-ce que la gamme Excellence prévoit une facilité de pose pour les professionnels ?

Delphine Margrain Louis : Il y a des produits assez souples et particulièrement faciles à poser, comme tous les revêtements hétérogènes du marché. Dans la gamme Excellence, il y a 25 références Genius, des produits en pause libre, toujours en rouleau.

Ils sont un petit peu plus épais. Leur envers mousse fait qu'ils ne glissent pas et tiennent dans des pièces avec remontée de plinthes. Quand les pièces dépassent un certain nombre de mètres carrés, on met juste un adhésif double face à certains points, notamment aux endroits des jonctions.

Crédits photo : Tarkett

On les déroule et il n’y a pas besoin de les coller et ils sont beaucoup plus rapides à poser. Et cela permet, quand le sol a vieilli, de pouvoir les reprendre et de les recycler puisqu’il n’y a pas de colle dessous. Cette nouvelle gamme contient 29 % de produits recyclés. Notre programme Restart nous permet de récupérer, lors de la mise en place de nos produits, toutes les chutes de pose et dans certains cas les revêtements usagés pour le faire retourner dans nos usines. On est vraiment en boucle fermée.

Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de Une : Tarkett