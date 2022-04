Alucobond lance en France la nouvelle gamme premium anodised

Spécialiste en matière de panneaux composites aluminium, Alucobond lance en France une nouvelle gamme premium anodised, c'est-à-dire une version « haut de gamme » d’une palette réalisée avec une anodisation naturelle du matériau pour embellir, protéger et pérenniser les façades.

Les panneaux aluminium composites Alucobond offrent une source d’inspiration aux architectes pour habiller, embellir et rendre unique chacun de leurs projets. Afin de continuer dans cette voie, le spécialiste annonce le lancement en France de sa nouvelle gamme premium anodised, « une robe haute couture pour l’architecture et pour habiller les bâtiments », d’après l’entreprise.

Réalisée avec anodisation naturelle, soit une oxydation électrolytique de l’aluminium, ce processus permet dans un premier temps d’affiner le matériau grâce à un revêtement protecteur en oxyde qui sera coloré dans un deuxième temps. Une technique qui a pour effet un traitement anti-corrosion naturel, lui offrant ainsi une durée de vie plus importante.

De plus, afin de garantir un niveau de qualité important et un meilleur traitement de surface, Alucobond utilise l’épaisseur d’anodisation la plus élevée, à savoir 25 microns. « Grâce à ce procédé, les aspects de surface des façades gagnent en profondeur et en expression pour valoriser l’esthétique naturelle de l’aluminium. Elles sont améliorés, embellis et protégés du temps et de la corrosion et les couleurs conservent leur intensité durablement », explique le fabricant.

La gamme premium anodised se décline en trois séries d’anodisation naturelle en version lisse, brossé ou structuré, déclinées dans une palette de teintes claires et sombres, métalliques, dorées et cuivrées.

« Cette gamme offre aux architectes de véritables surfaces anodisées qui se distinguent par leurs propriétés de haute résistance au temps et un aspect visuel unique », conclut le spécialiste. À noter que toutes les surfaces Alucobond premium anodised sont disponibles en version Alucobond Plus et correspondent aux prescriptions de la norme DIN 17611 pour les applications en extérieur.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Alucobond