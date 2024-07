L’entreprise Sebach, spécialisée dans les solutions sanitaires mobiles, dévoile sa nouvelle gamme de produits destinés au secteur du BTP. Ainsi, l’entreprise rappelle ses engagements en faveur de l’hygiène et des conditions de travail dans les métiers de la construction.

L’hygiène sur les chantiers représente aujourd’hui un enjeu majeur de santé et de sécurité au travail. Malgré ça, des efforts restent à fournir puisque d’après une récente étude réalisée par la Caisse nationale de l’Assurance Maladie (Cnam), 25 % des chantiers manquent d’une base-vie mutualisée, raccordée ou régulièrement entretenue. Par ailleurs, 70 % des chantiers de construction de maisons individuelles ne disposent pas de cabines de toilettes, et 25 % n’ont même pas d’accès à l’eau courante.

Pour pallier ces manques, l’entreprise Sebach, spécialisée dans les solutions sanitaires mobiles adaptées aux besoins spécifiques des chantiers, dévoile une nouvelle gamme spécifiquement adaptée au secteur du BTP.

Quelles nouveautés pour le secteur du BTP ?

Parmi les nouveautés, on retrouve le sanitaire mobile Top San No Touch, première cabine de toilette chimique mobile étudiée pour garantir un haut niveau d’hygiène. Son tapis en acier à bande tournante avec raclette garantit une étanchéité totale du réservoir à effluents. Top San No Touch se veut également durable, car la consommation d'énergie est nulle pendant l'utilisation, réduisant le niveau de déchets. Elle maximise également les économies d'eau (0,1 litre d'eau seulement par utilisation), recyclable à 95 % en fin de vie.

Sebach présente aussi la base-vie mobile qui offre une solution complète avec WC, lave-mains, armoires, table à manger et coin cuisine pour assurer aux collaborateurs une pause déjeuner confortable et abritée. Elle est équipée d'une alimentation électrique 220 V 16 A/h et peut accueillir jusqu'à 6 personnes.

La marque dévoile aussi sa cabine WC sur remorque. Aisément déplaçable, cette cabine sanitaire sur remorque a été conçue pour répondre aux besoins quotidiens dans un contexte d'itinérance, particulièrement sur les chantiers de courte durée. Elle est dotée d’un WC autonome, en plus d’un ou deux lave-mains avec distributeurs de savon. Grâce à un timon réglable, la remorque peut être tractée par un véhicule léger et s'utiliser aussi bien attelée (pour passer rapidement de zone en zone) que béquillée (détachée pour rester sur place).

Enfin, Sebach présente Modulaire 14 WC, sa nouvelle unité de six mètres de long, qui allie fonctionnalité et esthétique. Compacte et pouvant accueillir 14 usagers, ce modulaire est idéale pour les chantiers et les espaces publics. Chaque sanitaire est indépendant et accessible de l'extérieur, avec trois postes lave-mains extérieurs équipés de miroirs et de distributeurs de savon. Tous les compartiments sont éclairés et équipés d'un verrou intérieur pour garantir sécurité et confort. Utilisable avec raccordement au réseau d'eau et d'égouts, ou en version autonome grâce à des cuves à effluents, le Modulaire 14 WC offre une solution flexible et facilement déployable pour des chantiers de moyenne et grande taille.

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock