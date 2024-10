Aquasens de Tarkett : réinventez la douche pour un bien-être et une sécurité absolus

Tarkett vous présente sa nouvelle solution intégrée pour des douches et salles de bain assurant sécurité et bien-être. Avec des décors élégants et naturels, la solution complète Aquasens comprend des revêtements muraux, des sols antidérapants et une gamme d’accessoires et d’outils d’installation pour garantir un environnement étanche, hygiénique et facile à entretenir.

Pour une utilisation sûre et plus de bien-être Sols antidérapants : de classe C pieds nus, adhérence R10

La sécurité au premier plan : avec des pastilles, particules d’adhérence ou grainage antidérapant

Résistant aux taches et facile à nettoyer grâce aux grainages spéciaux et au traitement de surface haute performance

Haute résistance aux bactéries : testé conformément à la norme ISO 846, il ne favorise pas la prolifération bactérienne

Peu de joints, pour une facilité d'installation Le design au coeur de la gamme Une vaste palette de 64 décors inspirés de la nature

3 décors XXL panoramiques qui offrent une expérience immersive pour procurer un sentiment de bien-être aux utilisateurs

Des accessoires élégants pour une finition raffinée

Des décors adaptés aux personnes atteintes de démence Une solution responsable fabriquée en Europe Les collections Aquasens ont été éco-conçues par les équipes de Tarkett et produites dans nos usines en Europe, garantissant le développement d’une gamme innovante et durable. Chaque collection est méticuleusement fabriquée pour être durable, avec une faible empreinte carbone et la possibilité de contribuer aux certifications environnementales des bâtiments. Pour en savoir plus exit_to_app