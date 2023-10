L’OPPBTP se mobilise pour améliorer l’hygiène sur les chantiers

Sur les chantiers, de nombreux ouvriers dénoncent un manque d'hygiène et des conditions de vies déplorables, indiquant parfois devoir travailler sans avoir recours à l'eau courante ni à des sanitaires. Pour sensibiliser les professionnels du BTP sur ce sujet, l'OPPBTP annonce lancer une vaste campagne de communication.

Selon une étude menée par la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM), 25 % des chantiers ne disposent pas de base vie mutualisée, raccordée ou entretenue quotidiennement. Plus préoccupant encore, sur les chantiers de maison individuelle, 70 % ne proposent pas de cabines de toilettes, et 25 % ne disposent même pas de l'eau courante.

« En 2023, ce sont des chiffres alarmants », a commenté Malika Benamar, responsable d’organisations de chantiers de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), à l'occasion d’une conférence organisée pour lancer une nouvelle campagne dédiée à l’hygiène sur les chantiers.

« La mobilisation des professionnels sur la question de l’hygiène lors de la crise Covid a montré que l’hygiène sur les chantiers participait à la réduction du risque épidémique, mais depuis, ce nouveau standard a baissé. Il reste donc beaucoup de travail à faire sur le sujet et on une grande marge de progrès », introduit Paul Duphil, secrétaire général de l’OPPBTP.

Informer et sensibiliser

Du 9 octobre au 20 novembre 2023, l'OPPBTP s'associera ainsi à divers acteurs du BTP pour lancer une vaste campagne de communication, intitulée « Dans le BTP, l’hygiène c’est notre chantier ! ».

L’objectif : donner aux professionnels du secteur l’envie et les moyens d'agir de manière efficace pour améliorer l'hygiène et les conditions de travail sur les chantiers, à la fois de manière « collectives et individuelles », souligne Paul Duphil.

L'OPPBTP et ses partenaires déploieront un dispositif national de communication, d'information, de sensibilisation et d'accompagnement, visant à opérer un « changement culturel » sur le sujet de l'hygiène, et à mettre en lumière des solutions pratiques d'hygiène pour les différents types de chantiers.

Le dispositif s'articule autour de trois axes principaux : la campagne de communication, un dispositif d'information et de sensibilisation, et une présence sur le terrain pour accompagner les professionnels.

L’hygiène, un pré-requis sur le chantier

L’hygiène sur les chantiers est avant tout « une question de dignité », précise Malika Benamar, « les conditions de travail doivent être respectueuses de leurs besoins élémentaires tels que se laver les mains, aller aux toilettes, manger au chaud, s’abriter et disposer de l’eau courante », surtout lors de périodes de fortes chaleurs, poursuit-elle.

Un constat que partage Sébastien Krajinovic, directeur de la société Jarnias Paris. « L’hygiène est un pré-requis, c’est la fondation même d’un chantier », commente-t-il. En répondant à ces besoins, il s’agit également de préserver la santé d’1,4 million de salariés du BTP.

L'amélioration des conditions d'hygiène sur les chantiers répond ainsi à diverses problématiques, et permet « d’augmenter l’attractivité » de ces métiers qui « ont encore la vie dure », poursuit le directeur de Jarnias Paris. En effet, des conditions de travail décentes sont indispensables pour « motiver et accueillir dignement les 153 000 jeunes en formation », souligne la responsable chantier OPPBTP.

Enfin, en réduisant l’absentéisme, les accidents du travail ou encore les troubles musculo-squelettiques (TMS), et en favorisant une meilleure ambiance de travail, l’amélioration des conditions d’hygiène devient « un facteur de gain en productivité, et donc de performance économique pour les entreprises », réagit Sébastien Krajinovic. « Il est primordial d’aborder ce sujet en termes de gain et pas de coûts », ajoute-t-il.

Un guide de choix

En amont de cette campagne, l'OPPBTP a établi un partenariat avec l'ACIM-DLR, regroupant les Acteurs de la Construction Industrialisée et Modulaire (Acim) et la Fédération nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateurs de matériels du BTP et de la manutention (DLR).

Ensemble, ils ont élaboré un guide de choix (« Bien choisir une base vie et/ou une installation d'hygiène pour son chantier ») pour optimiser l'offre de services aux entreprises, proposant des configurations et aménagements d'équipements d'hygiène adaptés à chaque chantier.

À destination des maîtres d’ouvrage, entreprises et installateurs pour faciliter la prise de commande, il aborde notamment l’aménagement extérieur par une zone tampon entre le chantier et les bases vie pour conserver les lieux de vie plus propres (abri, gratte-bottes, espace dédié aux poubelles...), et répertorie des solutions d’équipements à proposer à l’intérieur (sèche-vêtements etc.).

Sur la question de la mixité homme-femme, Pierre Bruneau, président de la commission normes de l’ACIM, indique que des modules féminins sont « des demandes qui progressent ».

Marie Gérald

Photo de une : ©Adobe Stock