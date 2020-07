Alors que l’été a enfin pointé le bout de son nez, les températures ont vite grimpé. En ces temps chauds, travailler dans le secteur du BTP peut devenir un véritable calvaire si l’on ne porte pas de vêtements de travail adaptés. C’est pourquoi Dickies Workwear lance sa nouvelle gamme de vêtements dotés de la technologie Temp-iQ, qui permet de mieux réguler la température corporelle.

Chaleur, transpiration, et humidité sont autant d’inconvénients pour les professionnels du BTP lorsque la chaleur estivale revient. Avec des tenues de travail qui ne sont pas toujours adaptées aux températures, les professionnels n’ont pas les meilleures conditions pour travailler. Face à ce constat, Dickies Workwear a repensé le “ bleu de travail ” pour l’adapter aux fortes chaleurs.

Réguler la température corporelle

Des vêtements qui permettent de rester au frais et au sec ? Et si c’était possible ? C’est en tout cas ce que propose Dickies avec sa nouvelle technologie Temp-iQ, qui aide à réguler la température corporelle, pour rafraîchir seulement lorsque les professionnels en ont besoin. Ainsi, lorsque la température corporelle augmente, l’effet rafraîchissant s’active automatiquement, puis s’arrête lorsque la température redescend.

Composée de trois produits, avec le t-shirt two tone Temp-iQ (SH2008), le t-shirt (SA1008) et le polo (SA1007), cette nouvelle gamme de produits garantit fraîcheur et bien-être tout au long de la journée de travail, même lorsque les températures sont très élevées.

Le t-shirt et le polo haute visibilité répondent tous les deux aux normes ISO relatives aux vêtements haute visibilité. Ils sont faits à partir de coton (55 %) et de polyester (45 %). Dotés de bandes réfléchissantes thermocollées et de panneaux en mesh respirant aux aisselles, ils possèdent par ailleurs un indice de protection UV de 40+. Ces deux produits sont disponibles en plusieurs tailles (du S au 4XL), et différents coloris (jaune/bleu marine, et orange/bleu marine).

Le t-shirt Two Tone Temp-IQ est quant à lui composé à 98 % de coton, et se caractérise par un col rond et des manches courtes. Disponible en 10 coloris et tailles (du S au 3XL), il possède par ailleurs la technologie FLEX, qui permet à son utilisateur une plus grande aisance de mouvements.

Les trois nouveaux modèles intégrant la technologie Temp-iQ. Dickies

Mais comment cela fonctionne-t-il concrètement ? Lorsqu’un travailleur commence à transpirer, le textile absorbe la transpiration et l’air frais est pris au piège à l’intérieur du tissu, ce qui éloigne l’humidité de la peau. Lorsque la chaleur diminue, l’humidité s’évapore et est éliminé du tissu pour conserver une température corporelle ambiante. De quoi garantir aux professionnels un été plus confortable sur leur lieu de travail, quelles que soient les températures.



D.T.

Photo de une : Dickies