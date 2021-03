Ami Bois, spécialiste de la construction à ossature bois, annonce le lancement de son application « My Happy Client » pour un suivi de chantier digitalisé. Ce projet vise à donner accès à toutes les informations utiles du chantier au client. Présentation.

Créée en 2005 par Frédéric Carteret, Ami Bois est aujourd’hui leader sur le marché de la construction de maisons à ossature bois, et s’applique à se positionner comme un acteur volontaire et novateur sur son marché.

Le 5 mars dernier, l'entreprise a annoncé le lancement de « My Happy Client », une application qui tend à devenir un véritable trait d’union entre l’acquéreur et le constructeur, dans le but de renforcer le service apporté aux clients. Bien que le suivi de chantier digitalisé et la signature électronique se soient aujourd'hui accélérés dans le secteur du BTP, notamment depuis le début de la crise sanitaire, ces derniers ne sont pas toujours évident dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).

Christophe Kleck, directeur marketing, développement et achat d’Ami Bois, explique : « Avec le renforcement du tout digital et le besoin grandissant d’avoir accès à l’information partout et tout le temps, nos clients deviennent de plus en plus exigeants et souhaitent être tenus informés à chaque instant de l’avancement de leur projet ».

Renforcer le lien constructeur-acquéreur

Cette nouvelle application permet donc de faciliter les échanges d'informations entre le constructeur et le client et ce, à chaque étape du chantier. « My Happy Client » donne ainsi à l’acquéreur l'accès à :

La gestion administrative et l’ensemble des pièces du projet de construction (contrat de construction, factures...) ;

Le suivi de chantier, avec photos à l’appui. « Ami Bois a également intégré à cette fonctionnalité des points de contrôle et de vérification qui permettent d’anticiper ou corriger d’éventuelles erreurs en cours. Un gage de qualité pour l’acquéreur final », précise l'entreprise ;

Le rappel des étapes clés et démarches à réaliser. L'application informe automatiquement le client pour anticiper ses démarches (consulter son déménageur, prendre rendez-vous pour ouvrir ses abonnements réseaux etc.). Elle permet également aux futurs acquéreurs de bénéficier de remises pour l'aménagement et la décoration, auprès des fournisseurs d'Ami Bois ;

La mise à disposition du carnet d’entretien numérique, conformément à la réglementation actuelle, entrée en vigueur au 1er janvier 2020.

La signature numérique de l’ensemble des pièces administratives, dont le contrat de construction.

« Au travers de ce nouvel outil, nous sommes notamment en mesure de traiter plus efficacement le service après-vente et de répondre ainsi encore mieux aux attentes de nos clients », conclut Christophe Kleck.

Marie Gérald

Photo de une : Amis Bois