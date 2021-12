Avec son nouveau fichier BIM, Matterport stimule la productivité du secteur

Matterport, acteur majeur de la transformation numérique de la construction, a annoncé ce mardi 30 novembre le lancement du fichier BIM. Ce nouveau service a pour objectif de réduire le temps et les coûts de la modélisation des informations du bâtiment pour le secteur de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction. En complément, le spécialiste a présenté un nouveau système de plug-in pour les clients d'Autodesk Revit.

Avec son nouveau fichier BIM, Matterport compte réduire « considérablement » les coûts de la modélisation des informations du bâtiment d’au moins 70 %, et ce en éliminant le processus manuel traditionnel. Selon la société, les clients peuvent dorénavant, en un clic, transformer un jumeau numérique Matterport capturé par une caméra 3D compatible, en un fichier BIM prêt à l’emploi.

En effet, les parties prenantes du projet peuvent inclure dans le modèle BIM des informations sur les performances, les types de matériaux, les coûts… Destiné aux secteurs de la construction, de l'architecture et de l'ingénierie, ce nouveau service permettra donc un gain de temps et d’efforts considérables.

Akira Jones, directeur des services numériques chez HH Angus and Associates Ltd, confie : « Comme nous utilisons déjà Matterport pour capturer des jumeaux 3D précis de tous nos espaces, il nous suffit de commander le fichier BIM en quelques clics et de le mettre dans Revit. Nous avons supprimé plus de 40 heures/personnes sur un travail récent, ce qui a permis à notre équipe de consacrer plus de temps pour offrir un excellent travail de conception pour nos clients », témoigne-t-il.

Un nouveau système de plug-in Autodesk Revit

Par ailleurs, le spécialiste en a profité pour dévoiler son tout nouveau système de plug-in pour les clients d'Autodesk Revit. Connu pour être le principal logiciel BIM utilisé dans l'industrie, Autodesk Revit a pour but de créer des modèles d'espaces pour la conception, la visualisation, l'analyse et la construction. Ainsi, architectes, concepteurs et ingénieurs du bâtiment peuvent désormais télécharger le fichier BIM de Matterport dans Revit, et commencer à créer puis à gérer les informations d’un projet de construction ou de conception, étape par étape.

« Nous sommes ravis de travailler aux côtés de Matterport pour rendre le BIM "as built" plus facile. Ces lancements montrent comment l'utilisation des pratiques BIM et des plateformes technologiques peut accroître le niveau d’efficacité et automatiser la gestion de certaines activités pour les clients d'Autodesk », souligne Jim Quanci, directeur principal d'Autodesk Developer Network.

Marie Gérald

Photo de Une : ©AdobeStock