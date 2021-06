75 % des pannes d’immobilisation sont liées aux pneumatiques ce qui, selon BestDrive, spécialiste de l’entretien auto, impacte considérablement le transport de produits périssables, de matériaux ou de santé. Dans ce contexte, la société lance le dépannage digitalisé pour les professionnels. Explications.

Le nouveau process développé par BestDrive s’appuie sur des cellules opérationnelles régionales dédiées et spécialisées. Taux d’acceptation visant les 100 %, flux de communication digitalisés, respect des marques pneumatiques demandées, délais d’interventions respectés… Ce dispositif est complété par un numéro d’appel national « gage d’efficacité et de réactivité pour des interventions plus rapides », indique le spécialiste. « La digitalisation des process et la géolocalisation des véhicules d’intervention permettent des réponses rapides et efficaces, un meilleur suivi, une fluidité et une transparence de l’information vers ses clients transporteurs, TP et loueurs », souligne t-il.

Ce nouveau mode de dépannage permet d’éviter l'immobilisation des véhicules, qui, pour la majorité des transporteurs, implique une perte de business et instaure de l’insécurité. Grâce à la mise en place d’un système embarqué dans tous les véhicules d’intervention, l’enseigne a la volonté de mettre en place une politique RSE « Commerçant Responsable », avec notamment la promotion de l’éco-conduite.

« Dans la continuité de ses ambitions de développement dans les services aux flottes, le réseau BestDrive a lancé en 2020 une refonte complète de son organisation opérationnelle concernant le dépannage afin de pouvoir proposer à tous ses clients transporteurs, TP et loueurs une plateforme opérationnelle innovante et efficace en 24/7 », explique Laurent Proust, président de BestDrive France.

Plus de 1 500 appels ont ainsi été enregistrés sur le premier mois de fonctionnement, et de nouveaux services seront déployés tout au long de l’année 2021.

Marie Gérald

Photo de Une : ©BestDrive