Créer un « dictionnaire de données » standardisé et numérique sur les produits, dont de la construction. C’est le projet de CIRPASS-2 Lighthouse, initiative européenne visant à améliorer l’échange et la gestion des données sur tout le cycle de vie des produits et encourager ainsi l’économie circulaire. Le consortium lié à la construction sera géré par le fournisseur de solutions logicielles Cobuilder.

C’est un projet européen mêlant digital et environnement. L’initiative CIRPASS-2 Lighthouse va développer 13 pilotes de Digital Product Passports (DPP), ou passeport numérique de produits. L’idée : optimiser l’échange et la gestion des informations durant tout le cycle de vie des produits, grâce à ce passeport et à des standards ouverts interopérables. Ce système s’appliquera dans des secteurs comme le textile, l’électronique, les pneus mais aussi la construction. Cela inclut la phase recyclage et réemploi, soutenant ainsi l’économie circulaire. Soutenu et financé par la Commission Européenne dans le cadre du programme pour une Europe numérique (Digital Europe), le projet CIRPASS-2 pour la construction sera confié à Cobuilder. Dans le détail, le fournisseur international de solutions logicielles pour le secteur de la construction chapeautera le consortium européen associé, lancé le 15 mai dernier. Un « dictionnaire de données » standardisé et numérique « Nous sommes fiers de contribuer à ce projet innovant soutenu par le Commission Européenne et d’apporter notre expertise en matière de gestion des données», se réjouit dans un communiqué Lars Christian Fredenlund, CEO de Cobuilder. L’entreprise sera l’unique fournisseur de solution et présentera des cas d’usage spécifiques, reflétant les bénéfices des DPP, que ce soit sur des produits sur-mesure que catalogue. « Un modèle de données standardisé sera également mis en place pour garantir l’efficacité du partage des données via un langage commun », lit-on dans le communiqué de Cobuilder. Ce « dictionnaire de données » s’inscrit dans la révision de la réglementation Construction Products Regulation (CPR) et de la réglementation Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR). Il intègre en outre les critiques non-règlementaires du secteur, notamment les certifications de durabilité (BREEAM, DGNB, HQE). Cobuilder collaborera ainsi avec plusieurs partenaires au sein d’un consortium européen. On retrouve des industriels du BTP tels que Soprema et Velux. GS1 France, spécialiste des systèmes d’identification unique, fait également partie du consortium. Virginie Kroun

Photo de Une : Cobuilder