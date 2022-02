Fondasol lance Solscore, un outil de modèle géotechnique prédictif

Spécialisé dans l’ingénierie conseil de la construction, le groupe Fondasol annonce lancer Solscore, un outil innovant d’aide à la décision destiné aux acteurs du secteur. Ce système d’information géographique permet notamment aux professionnels de bénéficier d'une information et d'un conseil géotechnique adapté, s'appuyant sur une campagne d'investigations ciblée et optimisée.

Avec plus d’1,5 million de points de sondages, le groupe Fondasol, spécialiste en ingénierie de la construction, s’appuie sur une source de données géotechniques historiques. Une richesse qui a poussé le groupe à créer "Solscore", un outil d’aide à la décision pour les projets de construction.

L’objectif ? « Construire un modèle géotechnique s'appuyant sur des statistiques et des algorithmes afin de délivrer des préconisations fiables, sécurisées et optimisées ». Par exemple, avant l’achat d’un terrain, ce nouvel outil d'intelligence artificielle permet à l’acquéreur potentiel de bénéficier d'orientations techniques, le but étant d'évaluer rapidement le budget travaux et d’accélérer les négociations.

Pour chaque projet, les ingénieurs géo-techniciens de Fondasol analysent donc les données statistiques avoisinantes sur Solscore, définissent et vérifient le modèle géotechnique statistique, « étape essentielle de l’acte de construire ». Plus de 450 000 sondages sont déjà intégrés à la plateforme numérique Solscore.

« Les besoins de nos clients nous ont orientés vers un outil d’intelligence artificielle intégrant des fonctions prédictives et d’aide à la décision, afin de les accompagner avec efficience dans leur projet. C’est dans cette même optique et celle d’une approche globale que nous allons intégrer l’ensemble des données du sous-sol, des caractéristiques intrinsèques du sol à l’eau, la pollution, les risques naturels… », explique Olivier Sorin, président du groupe Fondasol.

Disponible dès maintenant dans les agences Fondasol en France, ce projet s'inscrit dans la transformation numérique du groupe visant à repenser son approche métiers et client. Le groupe oeuvre désormais à intégrer ce logiciel sous forme d'application, accessible aux promoteurs immobiliers et aux professionnels de la construction via un téléphone.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Fondasol