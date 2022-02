Trophées Éducation de la maquette numérique : la 5e édition est lancée !

Trimble Construction et le lycée Raspail lancent la 5ème édition des Trophées Éducation de la maquette numérique - Réseaux Fluides. Les étudiants en formation dans le secteur du génie climatique, de la plomberie ou de l'électricité, ont jusqu'au 8 avril pour s'inscrire et participer au concours.

Trimble, qui développe des technologies et logiciels pour plusieurs secteurs, dont le BTP, co-organise avec le lycée Raspail les « Trophées Éducation de la maquette numérique - Réseaux Fluides ».

Le lycée accompagne de nombreux étudiants vers le BTS en génie climatique FED (Fluides Énergies Domotique) et en Électrotechnique, ou jusqu'à la licence « Sciences pour l'ingénieur » option Efficacité énergétique en génie climatique. « Depuis 5 ans, nous avons relevé les enjeux du BIM dans nos formations, notamment de BTS », souligne Alain Galeazzi, proviseur de l'établissement.

Un concours destiné aux étudiants en formation dans le bâtiment

Pour la cinquième fois, les deux partenaires lancent une nouvelle édition du concours. Ce dernier est ouvert aux étudiants de Bac+2 à Bac+5, en formation dans le domaine du bâtiment et des réseaux fluidiques, que ce soit dans le génie climatique, la plomberie, ou l'électricité.

Les étudiants, qui travaillent en groupe de 2 à 4 personnes, présentent une maquette numérique de leur choix, notamment dans le cadre de leur projet de fin d'année.

Pour permettre à ces étudiants de s'initier à la maquette numérique, Trimble met à disposition gratuitement ses logiciels CAO/BIM tels que Trimble Nova et Stabicad pour AutoCAD et Revit. Mais également l'accès à Trimble Connect, plateforme de collaboration, et MEPcontent, bibliothèque d'objets BIM.

Concrètement, les candidats doivent founir des maquettes numériques contenant au minimum un système complet avec équipements, cheminements, et terminaux, dans l'une des trois disciplines suivantes : chauffage-ventilation-climatisation (CVC), plomberie, ou électricité. À noter qu'il est possible de proposer un projet transversal qui prenne en compte plusieurs de ces métiers.

Au niveau du calendrier, les candidats devront s'inscrire d'ici le 8 avril pour une préselection, puis déposer leur dossier au format numérique d'ici le 14 juin. La présentation orale et la délibération du jury aura ensuite lieu le 28 juin, avec une remise des prix aux lauréats dans la foulée.

Pour participer et s'inscrire au concours, c'est ici.

Claire Lemonnier