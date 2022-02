Pour son nouveau site, Bel’M mise sur l’immersion et l’inspiration du client

Aujourd'hui, les éoliennes présentent une durée de vie moyenne de 30 ans, et un taux de recyclabilité de 85 % à 90 %. L'Institut de Recherches Technologiques (IRT) Jules Verne, et un consortium de six acteurs travaillant pour l'éolien, proposent d'aller encore plus loin en mettant en œuvre la première pale d'éolienne en composites 100 % recyclables.