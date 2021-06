Go Décision facilite la conception de projets avec son outil digital GoBuild!

Créé par la startup lyonnaise Go Décision, GoBuild est un outil synthétisant l’expertise d’ingénieurs, experts et professionnels du bâtiment. Ses algorithmes de calcul permettent de quantifier un projet de construction et son bilan économique, technique et environnemental. Des données inestimables pour la phase d’étude et la prise de décision dans la construction de logements collectifs.

Destiné aux professionnels de la construction de logements collectifs (bureaux d’études, architectes, promoteurs...), GoBuild! vise l’accompagnement et l’industrialisation de la phase d’esquisse d’un projet de construction. Imaginée par la start-up Go Décision avec des experts utilisateurs, la plateforme web comprend des algorithmes de calcul d’hypothèses et quantification dans la modélisation sur plusieurs critères : type de logement, nombre de sous-sols, nombre de niveaux, surface type par logement, adaptation au sol, livrable poids carbone... Nécessaires à la phase d’étude, ces simulations sont paramétrables instantanément grâce l’utilisation de béta-données et de l’intelligence artificielle. Ainsi, les professionnels de la construction peuvent, à partir de ces informations, optimiser leur prise de décision, notamment en termes d’engagement de fonds (investissement foncier, métrage, maquette numérique etc.). Disponible sur son site dédié, l’application GoBuild! tend à faciliter l’établissement du cahier des charges sur le plan économique, technique mais aussi environnemental. « Un atout majeur dans un contexte mouvant, en raison d’une part de la mise en place de la nouvelle règlementation environnementale RE2020, et d’autre part de la pénurie et du coût très volatil de certaines matières premières », commente Go Décision, qui veut faire de son application un complément aux outils métiers classiques et méthodes des ratios indispensables pour la phase de conception. Virginie Kroun Photo de une : Adobe Stock



Redacteur