Finalcad One aide à gérer les imprévus de chantiers

Ce mardi 8 février, les équipes de Finalcad, application de suivi de chantiers, ont présenté les avantages de leur plateforme collaborative Finalcad One. Imaginée pour relier toutes les parties prenantes d’un projet de construction, elle repose sur 5 grands piliers : collaboration, qualité, sécurité, avancement et intégration.

C’est en 2011 que l’application de suivi de chantier Finalcad voit le jour pour la première fois. Son objectif ? Numériser les savoir-faire sur les chantiers, et aider chaque acteur du projet à communiquer avec les différentes équipes. En 2019, après avoir levé plus de 35 millions d’euros auprès de partenaires, l’entreprise représente désormais plus de 120 salariés.

Aujourd’hui présente sur le marché français des logiciels de suivi de chantiers, Finalcad revient sur les bénéfices d'utiliser Finalcad One. Cette plateforme collaborative, qui permet aux professionnels, et notamment aux conducteurs de travaux, de gérer l’intégralité d’un projet de construction, est disponible en version web et en version mobile. Ainsi, Finalcad One permet de travailler directement sur site via l'application mobile, ou à distance via un navigateur web.

Optimiser la façon de travailler

Pensée pour le terrain, Finalcad One offre de nombreuses possibilités. Son credo ? « Faire mieux, plus vite et de manière plus confortable ». En effet, l'application facilite la collaboration entre tous les acteurs pour que ces derniers puissent travailler ensemble, instantanément et sans formation. Partant de ce postulat, la start-up se base sur 4 grands axes :

Groupe : en mettant en place une messagerie interne afin de faciliter les échanges et la manière de communiquer, et en permettant de rester connecté au terrain grâce aux notifications ;

: en mettant en place une messagerie interne afin de faciliter les échanges et la manière de communiquer, et en permettant de rester connecté au terrain grâce aux notifications ; Observations : cette fonctionnalité permet de réagir instantanément en cas de problèmes et gérer les priorités, mais également d'avertir les équipes du projet des solutions les plus adaptées, et ainsi « préserver la rentabilité », précise Mickaël Cossard, responsable des partenariats Finalcad ;

: cette fonctionnalité permet de réagir instantanément en cas de problèmes et gérer les priorités, mais également d'avertir les équipes du projet des solutions les plus adaptées, et ainsi « », précise Mickaël Cossard, responsable des partenariats Finalcad ; L’option Formulaires , quant à elle, augmente et structure la remontée d’informatiosn du terrain grâce à des formulaires 100 % personnalisables ;

, quant à elle, augmente et structure la remontée d’informatiosn du terrain grâce à des formulaires 100 % personnalisables ; Enfin Plans & localisation facilite le travail de chacun en localisant précisément les observations et les formulaires sur les plans.

« L’information est partagée automatiquement, ce qui permet aux professionnels de gagner de la flexibilité sur leurs plannings », souligne Mickaël Cossard. Par ailleurs, toutes les données saisies dans l’application sont historisées et auditables. La plateforme permet également à l'utilisateur d'anticiper les nouveaux projets. En effet, grâce à un aperçu clair et global, ces derniers peuvent désormais gérer de plus près les ressources humaines et financières pour les projets à venir.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Finalcad