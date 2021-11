Hilti rachète la start-up Fieldwire

Mercredi 16 novembre, Hilti, annonçait le rachat de la société technologique Fieldwire pour 300 millions de dollars. Avec cet investissement, le fabricant mondial d’outillage et de services tend à accompagner le développement de la plateforme développée par la start-up américaine, afin d’augmenter la productivité des chantiers.

« L'acquisition de Fieldwire va accélérer la capacité d'Hilti à offrir de la productivité à ses clients grâce à des solutions logicielles. Depuis que la digitalisation est devenue l'un des principaux moteurs de la productivité dans le secteur de la construction, Hilti a investi dans des solutions numériques destinées aux professionnels de la construction », se réjouit Christoph Loos, CEO du groupe Hilti.

Le fabricant mondial d’outillage électroportatif et de services destinés aux professionnels de la construction, du bâtiment et de l'industrie, annonçait ce mardi 16 novembre avoir conclu un accord pour acheter Fieldwire. Société de technologie de construction basée à San Francisco, son rachat s’est fait pour un montant approximatif de 300 millions de dollars.

Une fusion qui ne devra changer l’équipe de Fieldwire, toujours dirigée par les deux fondateurs, Yves Frinault et Javed Singha, et devant même évoluer de manière significative dans le futur.

La suite logique d’une collaboration fertile entre Hilti et Fieldwire



Le but d’un tel investissement ? Renforcer la plateforme de pointe pour la gestion des chantiers créée par Fieldwire. « Nous avons lancé Fieldwire pour aider les professionnels du bâtiment à donner plus de moyens à leurs équipes, à stimuler la productivité sur le terrain et à créer des entreprises plus fortes et plus rentables », raconte Yves Frinault, cofondateur et CEO de Fieldwire.

Une productivité dans laquelle numérique peut indubitablement contribuer, comme le rappelle une étude d’IDC pour Oracle sur l’utilisation des données dans le secteur du BTP.

Depuis sa création en 2013, la plateforme Fieldwire alimente plus d’un million de chantiers dans le monde, utilisée notamment par les entreprises générales et des sous-traitants. Avec sa forte présence en Amérique du Nord, la start-up s’est étendue vers l’Asie-Pacifique ainsi qu’en Europe, où se trouve la maison mère de Hilti, née au Liechtenstein.

De quoi faciliter la collaboration entre Fieldwire et Hilti, qui a participé dès 2017 au tour de financement de série B de la solution digitale. Depuis, des relations de travail se sont forgées, au fil de conseils entre les deux entreprises.

Il faut dire que ce n’est pas le seul partenariat d’innovation dans lequel Hilti s’est investi, ayant lancé en 2020 un partenariat avec Ottobock, spécialiste des technologies médicales. Un an plus tard, les deux collaborateurs lancent « EXO-O1 », premier modèle d’exosquelette commercialisé par Hilti.



Virginie Kroun

Photo de Une : Hilti/Fieldwire