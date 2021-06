Innovation dans le BTP : Fed Construction dévoile les résultats de son étude

Cabinet dédié aux recrutements temporaires et permanents des métiers du bâtiment et des travaux publics, Fed Construction regroupe des experts du secteur. Leur connaissance du terrain a permis la réalisation d’une étude sur la place des innovations dans le BTP.

Réalisée entre janvier et mars dernier, l’enquête de Fed Construction sur l’innovation dans le bâtiment s’est basée sur les réponses de 140 professionnels du BTP. 78 % des personnes interrogées sont en poste, 74 % ont plus de 11 ans d’expérience, et 42 % plus de 20 ans d’expérience.

Un décalage entre connaissance et utilisation de certaines innovations

Selon l'étude deFed Construction, 84 % des répondants trouvent le secteur du BTP innovant. Le télétravail et la dématérialisation des postes est l’innovation qui se démarque, car en plus d’être connue par les professionnels (58 %), elle est très utilisée par eux (67 %). 65 % croient d'ailleurs en son évolution dans les cinq années à venir. L’étude explique la popularité du dispositif par la crise sanitaire et la nécessité d’instaurer une coordination à distance et numérisée. On peut citer cette raison pour l’automatisation des démarches administratives (signature de contrats, SIRH etc.) qui a également des résultats homogènes auprès des acteurs du BTP en termes de renommée (61 %), d’usage (45 %) et de potentiel (47 %).

Pour autant, si beaucoup ont pris connaissance des évolutions technologiques, leur utilisation de certaines catégories est tout à fait différente. Ainsi, les outils BIM, connus par 71 % des professionnels interrogés, ne sont utilisés que par 41 % d’entre eux. Si 61 % sont familiers avec l’automatisation et la dématérialisation des démarches administratives, seulement 45 % y ont véritablement recours. Même tendance pour les équipements de chantier intelligents ou connectés (exosquelettes etc.) dont 50 % des professionnels ont déjà entendu parler, mais que seuls 14 % utilisent au quotidien. Le plus grand écart est à noter du côté de l’impression 3D, connue de 54 % des répondants, alors que 10 % la pratiquent.

La robotisation et les technologies d’intelligence artificielle, bien qu’au centre de l’actualité depuis ces dernières années, ne sont réputées qu’auprès de 17 % des sondés et utilisées par 5 %. Près d’un quart du panel croit toutefois en leur avenir. Les innovations restent pour le panel interrogé des outils au service de l’amélioration des conditions de travail sur les chantiers. L’amélioration des conditions de sécurité et la baisse de la pénibilité des tâches sont notamment les deux premiers objectifs attribués aux technologies.

Une préparation incertaine aux évolutions technologiques du secteur

Face aux futures innovations du secteur, 63 % des participants à l’étude voient les évolutions comme une opportunité, contre 3 % n’étant pas confiants en leur capacité d’adaptation. 22 % s’interrogent quant à eux sur le réel impact de ces technologies, tandis que 12 % pensent qu’ils ne seront pas directement touchés.

Malgré un retour majoritairement optimiste sur les innovations, l’incertitude portée par la crise de la Covid-19 rend leur futur plutôt mitigé auprès des professionnels de la construction. En effet, 59 % estiment que la crise a accéléré ou va accélérer le développement ou la démocratisation des nouvelles technologies, contre 41 % plus sceptiques.

Le flou se confirme car bien que majoritaires, seuls 42 % des répondants perçoivent sereinement le marché du BTP et son avenir, plus d’un an après le début de la crise. Ils s’opposent aux 13 % des sondés appréhendant une crise du secteur au cours des prochaines années, précédés par ceux persuadés que le BTP va changer sans savoir de quelle manière (28 %) et ceux considérant que le milieu de ne va pas trop changer (17 %).

Virginie Kroun

Photo de une : Adobe Stock